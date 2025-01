Claudio Ranieri ora in diretta a Sky commenta le sue scelte e conferma che sarà 3-5-2: "Sì, perfetta come l'avete disegnata". Su Dybala: "Da quando sono arrivato è sempre stato disponibile e se sta bene e gioca in questa maniera, correndo e pressando, giocherà sempre". Poi spiega perché Celik nei 3 di difesa: "Innanzitutto perché Mancini non è stato tanto bene due giorni fa e abbiamo due partite ravvicinate. Poi loro hanno due ali veloci e avevo bisogno di un giocatore per contrastare la loro ala sinistra. L'AZ gioca in verticale, butta palla avanti e va sulle seconde palle. Dovremo essere bravi in questa fase di gioco in cui siamo un po' carenti. Mi sono raccomandato di non prendere ripartenze in cui loro sono molto bravi. Giocano in 20 metri e stanno compatti, dobbiamo essere bravi a far girare palla velocemente e non portarla perché se ti saltano addosso in 3 o 4 poi ripartono"