Dove vedere AZ Alkmaar-Roma

Oggi, giovedì 23 gennaio, alle ore 18.45 la Roma è impegnata fuori casa contro l’AZ Alkmaar. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Davide Polizzi, commento Aldo Serena. A bordocampo Angelo Mangiante; Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23 - con in studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Infine per seguire in contemporanea tutte le partite c'è Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW.

I numeri di AZ e Roma

L'AZ è rimasto imbattuto in tutte le quattro gare casalinghe (3V, 1N) contro squadre italiane in tutte le competizioni, ognuna delle quali disputata contro un’avversaria differente (Inter, Udinese, Napoli, Lazio). La Roma ha perso solo una delle ultime 12 sfide contro squadre olandesi in tutte le competizioni (5V, 6N): 1-0 contro il Feyenoord nell'aprile 2023. Questo sarà il suo primo incontro in assoluto con l'AZ. Dopo quattro sconfitte in sei partite (2N), la Roma ha perso soltanto una delle ultime otto gare disputate in tutte le competizioni, strappando nel periodo ben cinque vittorie (2N), ovvero tante quante quelle messe assieme dai giallorossi nelle 26 gare precedenti (10N, 11P). La Roma non vince da 17 trasferte consecutive (10N, 7P) considerando tutte le competizioni; l’ultimo successo lontano dall’Olimpico è datato 25 aprile 2024, 2-1 sul campo dell’Udinese e potrebbe restare senza vittorie esterne per più match di fila soltanto per la quarta volta nella sua storia: l’ultima è la striscia di 30 gare consecutive tra il 1950 e il 1951. Incluse le qualificazioni, l'AZ ha perso solo due delle ultime 34 partite casalinghe europee (22V, 10N), in entrambe le occasioni contro avversarie inglesi nel 2023 in Conference League (1-2 contro il West Ham a maggio, 1-4 contro l'Aston Villa a ottobre). La Roma ha effettuato 34 tiri e 17 conclusioni nello specchio nella vittoria per 3-0 contro il Braga nel corso della sesta giornata; soltanto tre squadre hanno tentato più volte la conclusione in una singola partita di Europa League. Claudio Ranieri non ha vinto alcuna delle prime cinque trasferte considerando tutte le competizioni: tre pareggi e due sconfitte nel parziale; l’ultimo allenatore in ordine di tempo a essere rimasto senza successi nelle prime sei partite esterne al timone dei giallorossi in tutte le competizioni (esclusa Coppa delle Fiere) è stato Pietro Serantoni (nove, tra gennaio e aprile 1951).