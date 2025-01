Finisce 1-0 tra Braga e Lazio. Nonostante la sconfitta, e una prestazione sottotono dovuta alle tante assenze, la squadra di Baroni accede agli ottavi come 1^ classificata per differenza reti. Voti sufficienti, anche per i subentrati: 6 anche per Zazza che ha esordito oggi in prima squadra. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Paolo Ciarravano

BRAGA-LAZIO 1-0: GLI HIGHLIGHTS