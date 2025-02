Il Napoli sfida il Como nel lunch match di domenica 23 febbraio alle 12.30. Fabregas ritrova Kempf in difesa in coppia con Dossena, mentre in attacco spazio al tridente Strefezza, Paz e Diao. In casa Napoli, Spinazzola torna a disposizione a sinistra ed è pronto a partire dal 1' al posto dell'infortunato Mazzocchi. Torna titolare Politano sulla fascia opposta, Olivera recuperato ma per la panchina. In attacco spazio al duo Lukaku-Raspadori

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT