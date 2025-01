La Roma batte l'Eintracht Francoforte 2-0, un successo che per i giallorossi vale l'accesso ai playoff di Europa League. Il migliore in campo è Angelino, ma nella squadra di Ranieri sono in tanti a giocare un'ottima partita. Unica delusione Dovbyk, che fatica a incidere. Le pagelle del telecronista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni

ROMA-EINTRACHT 2-0: GLI HIGHLIGHTS