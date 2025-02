Roma, due settori Curva Nord chiusi contro Porto

Arriva una sanzione pesante per la Roma in vista del prossimo match di Europa League contro il Porto in programma giovedì 13 febbraio e valido come andata del playoff per accedere agli ottavi di finale della competizione. Dopo gli incidenti fra alcuni tifosi registrati nell'ultimo match contro l'Eintracht Francoforte la Uefa ha deciso di multare con 30mila euro il club giallorosso e di chiudere i settori 48 e 49 della Curva Nord (quelli più vicini alla tifoseria ospite) per la partita contro i portoghesi. 20mila euro di multa anche per l'Eintracht che è stato anche multato di 5.000 euro per i danneggiamenti causati dai propri sostenitori alle strutture dello stadio Olimpico. Alcuni biglietti per i settori chiusi sono già stati venduti ma la Roma garantirà ai tifosi in possesso del biglietto la possibilità di assistere all’evento, e fornirà nei prossimi giorni tutti gli aggiornamenti necessari sui posti coinvolti dal provvedimento dell'Uefa

