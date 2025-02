Due sedicenni in gol, a pochi minuti di distanza uno dall'altro e su due campi diversi nella serata di Europa e Conference League. Prima Michael Noonan, attaccante dello Shamrock Rovers decide la sfida con il Molde; poco dopo l'Ajax di Farioli mette in mostra il suo ultimo campioncino, il belga Mokio

Il primo è Michael Noonan, irlandese, attaccante dello Shamrock Rovers che ha vinto sul campo del Molde proprio grazie a un gol del suo talentino (dopo un regalone della difesa dei padroni di casa, a dire la verità). Succede al 57’, quando Moller Daehli si addormenta nella sua area, tentennando e aspettando un aiuto da parte di un compagno che non arriverà mai: Watts lo aggredisce alle spalle e mette al centro, dove il giovane Noonan – all’esordio con la maglia dello Shamrock – fa un movimento da attaccante che la sa già lunga e si butta in anticipo sul primo palo per deviare in rete, diventando – lui che è nato il 31 luglio 2008 – il marcatore più giovane della storia della Conference League . E se già prima di questo gol aveva puntati addosso gli occhi alcuni grandi club (il Manchester City lo aveva seguito, mentre con Sporting Lisbona e Tottenham si è anche allenato), adesso avrà catturato l’attenzione di tutta l’Europa.

Mokio nuovo gioiello dell'Ajax

Passano pochi minuti e al 71’ di Union Saint-Gilloise-Ajax gli risponde Jorthy Mokio, centrocampista lanciato da Farioli e fresco di ingresso nella storia del club olandese: nell’ultimo weekend infatti l’allenatore italiano l’aveva schierato titolare contro il Fortuna Sittard, facendolo esordire in Eredivisie, il secondo più giovane nella storia dell’Ajax dopo un certo Clarence Seedorf (a cui non ha strappato il record per appena 3 giorni). Nato il 29 febbraio 2008 (compirà 17 anni tra un paio di settimane), belga, fino a un paio di anni fa giocava da attaccante nel Gent che l’ha cresciuto e che l’ha lanciato nel calcio professionistico nella passata stagione. In estate il Barcellona l’ha corteggiato, lui ha preferito l’Ajax che gli garantiva più spazio in prima squadra. E così è stato, dopo la prima parte di stagione con lo Jong Ajax ecco la chiamata di Farioli. A cui ha risposto con un gran gol (bel destro al volo per il 2-0 finale) a coronare una prestazione di spessore.