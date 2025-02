Dove vedere Porto-Roma

Si torna in campo in Europa per l'andata dei playoff di Europa League. Oggi, giovedì 13 febbraio, alle 21 la Roma è impegnata in trasferta con il Porto. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea delle 18.45 e delle 21

Oggi, giovedì 13 febbraio , alle ore 21 la Roma è impegnata in trasferta contro il Porto per l'andata dei playoff di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Blerim Dzemaili. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 20 e dalle 23 - con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Porto e Roma

Il Porto ha vinto tre delle sei partite europee (incluse qualificazioni) contro la Roma (2N, 1P). Il loro ultimo confronto risale al marzo 2019: vittoria per 3-1 della squadra portoghese nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Il Porto ha sempre superato il turno nelle tre doppie sfide tra andata e ritorno contro la Roma in competizioni europee: negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1981-82, nelle qualificazioni alla Champions League 2016-17 e negli ottavi di finale della Champions League 2018-19. Il Porto ha vinto solo cinque delle ultime 25 partite nella fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (4N, 16P), anche se quattro di questi cinque successi sono arrivati in gare casalinghe. La Roma ha vinto solo tre delle ultime 19 trasferte di Europa League (8N, 8P), con una di queste a Milano. 14 delle ultime 15 vittorie dei giallorossi nel torneo sono infatti arrivate in Italia, con l'eccezione di un successo contro lo Sheriff Tiraspol in Moldavia nel settembre 2023.

La Roma ha perso l’ultima trasferta di Europa League contro l’AZ (1-0 lo scorso 23 gennaio) e non registra due sconfitte fuori casa di fila in competizioni europee dal periodo tra dicembre 2018 e marzo 2019 (la seconda sconfitta in quel caso arrivò proprio contro il Porto negli ottavi di finale di Champions League). La Roma ha mantenuto la porta inviolata in due degli ultimi tre match di Europa League, lo stesso numero di clean sheets ottenuti nelle precedenti 10 gare nel torneo. Dopo il 2-0 contro l’Eintracht Francoforte, i giallorossi potrebbero non subire gol per due partite di fila nelle competizioni europee per la prima volta dall’ottobre 2023. Claudio Ranieri ha perso nove delle ultime 11 partite da allenatore nella fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (1V, 1N), incluse tutte le tre alla guida della Roma: due contro il Panathinaikos nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2009-10 e una contro lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale della Champions League 2010-11.