Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Lazio

Giovedì 6 marzo il Viktoria Plzen ospita la Lazio nell'andata degli ottavi di Europa League. Baroni non rischia Zaccagni, che non partirà con la squadra: al suo posto ci sarà Pedro, con Noslin centravanti. Nessun cambio a centrocampo, con la coppia Guendozi-Rovella, così come per i terzini che saranno Lazzari e Tavares. In difesa recuperato Romagnoli, che sarà affiancato da Gigot

