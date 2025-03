Il turco salta la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League di giovedì a Bilbao con l’Athletic: gli esami cui è stato sottoposto Celik hanno evidenziato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Dopo un problema all’adduttore accusato col Como, era tornato in gruppo e a disposizione di Ranieri per l’andata contro gli spagnoli, giocando novanta minuti. Poi aveva saltato la trasferta di ieri a Empoli

Zeki Celik non giocherà la sfida di Bilbao di giovedì contro l’Athletic. Il turco salta il match di ritorno degli ottavi di Europa League, dopo non essere stato convocato per la trasferta di Empoli di ieri. Dopo un problema all’adduttore accusato col Como, domenica scorsa, Celik era tornato in gruppo la scorsa settimana e poi a disposizione di Claudio Ranieri, giocando per intero l’andata degli ottavi contro gli spagnoli. Poi aveva saltato il match di ieri contro l’Empoli.