Biancocelesti battuti nell'andata dei quarti di Europa League, 2-0 da ribaltare giovedì 17 aprile all'Olimpico. In avvio decisivo Mandas, che salva sull'ex Milan Hauge. Blomberg spreca da ottima posizione, tentativi di Marusic e Berg. A inizio ripresa il vantaggio lo firma Saltnes. Ancora protagonisti Hauge e Saltnes, che sfiorano il raddoppio e lo trovano per la doppietta del centrocampista. Mandas gli nega la tripletta e salva anche su Bjortuft al 93'. Domenica c'è il derby per la Lazio

PAGELLE - TABELLONE