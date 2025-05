Dove vedere Manchester United-Athletic Bilbao

Oggi, giovedì 8 maggio alle ore 21 il Manchester United ospita l'Athletic Bilbao per la semifinale di ritorno di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, commento Riccardo Montolivo. A bordocampo Gianluigi Bagnulo; Diretta Gol con Antonio Nucera. Dalle 20 e dalle 23 da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 21 spazio anche a Diretta Gol per le partite in contemporanea su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Man Utd e Athletic Bilbao

In tutte le principali competizioni europee, solo una squadra che ha vinto l'andata di un confronto a eliminazione diretta con almeno tre gol di scarto non è poi riuscita a passare il turno: è successo al Maccabi Tel Aviv contro l'Olympiakos negli ottavi di finale della Conference League 2023-24 (vittoria in trasferta per 4-1, sconfitta in casa per 6-1 dopo i tempi supplementari). Nei cinque precedenti tra Manchester United e Athletic Club sono stati segnati 22 gol (4,4 a partita), con i Red Devils che ne hanno realizzati 12 e ne hanno subiti 10. In tutti e cinque gli incontri sono state realizzate almeno tre reti. L'Athletic Club ha perso sette dei suoi nove incontri in trasferta contro squadre inglesi in tutte le competizioni europee (1V, 1N), anche se nel più recente ha ottenuto un successo per 3-2 proprio contro il Manchester United nel marzo 2012 in Europa League. Il Manchester United è rimasto imbattuto in tutte le 13 partite di Europa League disputate in questa stagione (8V, 5N) e potrebbe diventare solo la settima squadra a raggiungere la finale della competizione senza mai essere sconfitta nella storia della competizione, dopo Benfica (2013-14), Chelsea (2018-19), Internazionale (2019-20), Villarreal (2020-21), Eintracht Francoforte (2021-22) e Bayer Leverkusen (2023-24). Dopo essere stato sconfitto in casa per 3-0 nella gara di andata, l'Athletic Club potrebbe perdere sia l'andata che il ritorno di un confronto a eliminazione diretta in una grande competizione europea solo per la terza volta, dopo i quarti di finale della Coppa delle Fiere del 1967-68 contro il Ferencváros e gli ottavi di finale dell’ Europa League 2017-18 contro il Marsiglia. Il Manchester United ha perso solo una delle ultime 30 partite casalinghe disputate in Europa League (23V, 6N), una sconfitta nella fase a gironi per 0-1 contro la Real Sociedad nel settembre 2022. I Red Devils non hanno mai perso una partita in casa in una competizione europea con tre o più gol di scarto.