Non ci sono sorprese nella lista Europa League diramata dalla Roma. Se Pisilli è inserito a norma di regolamento nella 'Lista B', Gasperini ha dovuto scegliere tra Ziolkowski e Baldanzi e l'allenatore giallorosso ha preferito cautelarsi con la preferenza per il primo data anche la partecipazione di N'Dicka alla Coppa d'Africa. Nella lista c'è anche l'ultimo arrivato Tsimikas insieme anche a Bailey e Pellegrini.
Le avversarie e il calendario della Roma
- Nizza (in trasferta) mercoledì 24 settembre ore 21
- Lille (in casa) giovedì 2 ottobre ore 18.45
- Viktoria Plzen (in casa) giovedì 23 ottobre ore 21
- Rangers (in trasferta) giovedì 6 novembre ore 21
- Midtjylland (in casa) giovedì 27 novembre ore 18.45
- Celtic (in trasferta) giovedì 11 dicembre ore 21
- Stoccarda (in casa) giovedì 22 gennaio ore 21
- Panathinaikos (in trasferta) giovedì 29 gennaio ore 21
La lista della Roma per l'Europa League
Ecco i calciatori scelti da Gian Piero Gasperini per la prima fase dell'Europa League: 2 Rensch, 3 Angelino, 4 Cristante, 5 N'Dicka, 7 Pellegrini, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 17 Kone, 18 Soule, 19 Celik, 21 Dybala, 22 Hermoso, 23 Mancini, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 43 Wesley, 87 Gjilardi, 92 El Shaarawy, 95 Gollini, 99 Svilar