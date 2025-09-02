Non ci sono sorprese nella lista diramata dalla Roma per la partecipazione alla prima fase dell'Europa League. Dentro il neo acquisto Tsimikas, ci sono anche Bailey e Pellegrini. Pisilli in 'Lista B', Gasp lascia fuori Baldanzi in favore di Ziolkowski vista anche la partecipazione di N'Dicka alla Coppa d'Africa

