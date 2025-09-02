Esplora tutte le offerte Sky
Roma in Europa League 2025-2026: la lista Uefa

Europa League

Non ci sono sorprese nella lista diramata dalla Roma per la partecipazione alla prima fase dell'Europa League. Dentro il neo acquisto Tsimikas, ci sono anche Bailey e Pellegrini. Pisilli in 'Lista B', Gasp lascia fuori Baldanzi in favore di Ziolkowski vista anche la partecipazione di N'Dicka alla Coppa d'Africa

IL CALENDARIO DELLA ROMA

Non ci sono sorprese nella lista Europa League diramata dalla Roma. Se Pisilli è inserito a norma di regolamento nella 'Lista B', Gasperini ha dovuto scegliere tra Ziolkowski e Baldanzi e l'allenatore giallorosso ha preferito cautelarsi con la preferenza per il primo data anche la partecipazione di N'Dicka alla Coppa d'Africa. Nella lista c'è anche l'ultimo arrivato Tsimikas insieme anche a Bailey e Pellegrini.

Le avversarie e il calendario della Roma

  • Nizza (in trasferta) mercoledì 24 settembre ore 21
  • Lille (in casa) giovedì 2 ottobre ore 18.45
  • Viktoria Plzen (in casa) giovedì 23 ottobre ore 21
  • Rangers (in trasferta) giovedì 6 novembre ore 21
  • Midtjylland (in casa) giovedì 27 novembre ore 18.45
  • Celtic (in trasferta) giovedì 11 dicembre ore 21
  • Stoccarda (in casa) giovedì 22 gennaio ore 21
  • Panathinaikos (in trasferta) giovedì 29 gennaio ore 21

La lista della Roma per l'Europa League

Ecco i calciatori scelti da Gian Piero Gasperini per la prima fase dell'Europa League: 2   Rensch, 3 Angelino, 4 Cristante, 5 N'Dicka, 7 Pellegrini, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12  Tsimikas, 17 Kone, 18 Soule, 19 Celik, 21 Dybala, 22 Hermoso, 23 Mancini, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 43 Wesley, 87 Gjilardi, 92 El Shaarawy, 95  Gollini, 99 Svilar

