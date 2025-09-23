Gasperini: "Derby un primo passo per credibilità"

L'allenatore della Roma a Sky Sport in vista della sfida di Europa League contro il Nizza (in diretta mercoledì 24 settembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW ): "In questi tre mesi abbiamo già fatto un buon percorso giocando delle buone gare. La squadra ha una sua identità". Sul derby vinto: "Questo è un primo passo per acquisire credibilità e lo slancio per migliorarci sempre di più"

È tempo di Europa per la Roma di Gasperini. Dopo il derby vinto (1-0 firmato Pellegrini), e dopo tre vittorie nelle sue prime quattro panchine giallorosse, la Roma si tuffa in Europa League. La prima delle otto avversarie del girone unico è il Nizza: la partita sarà in diretta mercoledì 24 settembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Qui tutte le parole della vigilia dell'allenatore a Sky Sport.

La sua tradizione europea rappresenta un peso?

"Un peso no, è uno stimolo per cercare di fare sempre qualcosa di meglio. In Europa non è mai facile per le squadre italiane raggiungere gli obiettivi. Ogni anno ci proviamo e lo faremo anche quest'anno".

Sta cercando la sintesi tra quello che lei vorrebbe e quello che si può fare con i giocatori che ha. Sta vedendo l'applicazione delle sue idee?

"Direi di sì, in questi tre mesi abbiamo già fatto un buon percorso. Abbiamo fatto delle buone gare. La squadra ha delle sue identità, poi ci sono delle caratteristiche che vanno rispettate, ma finora abbiamo fatto un buon cammino".

Post derby ha detto che Pellegrini deve diventare un atleta, che vuol dire?

"Pellegrini è sempre stato considerato un giocatore di grandi qualità tecniche. Ha dei margini per diventare un calciatore di alto livello se riuscirà anche a recuperare quella parte di calcio che ha sempre considerato poco. Tutto parte dalla testa e lui è un ragazzo sano. Deve poter credere di poter partecipare alla fase difensiva, di poter essere un giocatore di assoluto valore in entrambi le fasi".

Contro il Nizza giocherà Dovbyk?

"Potrebbe, devo ancora decidere".

Come va l'inserimento a Roma?

"Parliamo di un Gasperini che deve uscire dalla sua zona di comfort, costruita in nove anni. Era abbastanza facile per me proseguire su delle linee impostate, in cui avevo dei giocatori che mi davano un contributo notevole. Arrivare in un ambiente nuovo, ci sono alcuni giocatori come Cristante, Mancini o in parte Dybala ed El Shaarawy che ho avuto il modo di allenare, però il nuovo in questo caso ero io e devo cercare di riprendere anche gradualmente quelle che sono le caratteristiche di una squadra che ha una sua assoluta qualità e su questo stiamo cercando di costruire con delle idee diverse rispetto alle loro abitudini. Ho trovato un ambiente che mi segue sin da subito. Un certo modo di stare in campo lo abbiamo già consolidato abbastanza in fretta".

Che vuol dire vince un derby a Roma?

"Il derby è sempre una partita a parte. Per me è stato importante per la soddisfazione che ho visto nei tifosi e nella società. Questo è un primo passo per acquisire credibilità e lo slancio per migliorarci sempre di più".

"Dybala? Credo tornerà dopo la sosta"

Intervenuto poi in conferenza stampa, Gasperini ha fatto il punto sulle condizioni di Dybala e Bailey: "Credo torneranno dopo la sosta, non prima", ha detto l'allenatore giallorosso. E sul Nizza: "Sarà una partita in cui entrambe cercheranno di ottenere il massimo. Quando due squadre giocano a specchio contano i dettagli e i particolari. Sarà una partita aperta". Infine, sul possibile percorso in Europa League dei giallorossi: "La Roma è una squadra che sta facendo il suo percorso. Dobbiamo pensare a crescere e ad amalgamarci sempre di più".