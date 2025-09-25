Italiano: "Dispiace, faremo il salto di qualità"

L'allenatore del Bologna commenta la sconfitta di Birmingham: "Abbiamo pagato i primi 20' ma poi abbiamo creato tanto, dispiace non portare a casa un risultato positivo". Un Bologna che è in crescita: "Sì, possiamo migliorare nel palleggio, bisogna ancora inserire bene i nuovi". Sugli obiettivi: "Passare questo turno e poi giocarci il tutto per tutto"

E' sereno Vincenzo Italiano nonostante la sconfitta di Birmingham come l'Aston Villa. Il suo Bologna ha disputato una buona gara, un buon viatico per affrontare il resto del cammino in questa prima fase di Europa League: "Nei primi 20' loro hanno fatto un po' di break in mezzo al campo e hanno avuto molti corner come in occasione del gol, poi abbiamo creato tanto, siamo arrivati nella loro area, potevamo fare qualche scelta diversa - dice - Anche nel secondo tempo siamo partiti bene poi non abbiamo trovato il gol ma ci abbiamo provato fino alla fine, vedere questo spirito era ciò che volevo, dispiace non portare a casa punti".