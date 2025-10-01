Il calendario delle partite di Europa League

Giovedì 2 ottobre in campo per la seconda giornata di Europa League su Sky e in streaming su NOW . Due le italiane in campo alle 18.45: Roma-Lille e Bologna-Friburgo. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Giovedì di grande calcio tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 2 ottobre il secondo turno di Europa League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW. Alle 18.45 saranno due le squadre italiane a scendere in campo: la Roma giocherà allo Stadio Olimpico contro i francesi del Lille, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Il Bologna sempre alle 21.00 sfiderà il Friburgo al Dall’Ara, su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Niccolò Omini.