Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della seconda giornata

guida tv

Giovedì 2 ottobre in campo per la seconda giornata di Europa League su Sky e in streaming su NOW. Due le italiane in campo alle 18.45: Roma-Lille e Bologna-Friburgo. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

 

Giovedì di grande calcio tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 2 ottobre il secondo turno di Europa League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW. Alle 18.45 saranno due le squadre italiane a scendere in campo: la Roma giocherà allo Stadio Olimpico contro i francesi del Lille, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Il Bologna sempre alle 21.00 sfiderà il Friburgo al Dall’Ara, su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Niccolò Omini.

"Dancing with the Europeans" la copertina di Europa league

La copertina che introduce gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del brano degli Suede "Dancing with the Europeans". Il singolo fa parte del loro decimo album in studio, "Antidepressants".

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Europa League, la programmazione della 2^ giornata della League Phase

Giovedì 2 ottobre

  • alle 18.45: ROMA-LILLE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Lorenzo Minotti, Diretta Gol Riccardo Gentile. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
  • alle 18.45: BOLOGNA-FRIBURGO su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi, Diretta Gol Federico Botti. Inviati Marco Nosotti e Niccolò Omini
  • alle 18.45: FENERBACHE-NIZZA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Federico Zanon
  • alle 18.45: CELTIC-BRAGA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

VIKTORIA PLZEN-MALMOE

STEAUA BUCAREST-YOUNG BOYS

PANATHINAIKOS-GO AHEAD EAGLES

LUDOGORETS-BETIS SIVIGLIA

BRANN-UTRECHT

  • alle 21.00: FEYENOORD-ASTON VILLA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Federico Zanon
  • alle 21.00: LIONE-SALISBURGO su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Federico Botti
  • alle 21.00: PORTO-STELLA ROSSA su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Paolo Redi
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

BASILEA-STOCCARDA

GENK-FERENCVAROS

MACCABI TEL AVIV-DINAMO ZAGABRIA

CELTA VIGO-PAOK

STURM GRAZ-RANGERS

Gli studi del giovedì

  • Dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League – con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • A mezzanotte: Goleador Europa – con Martina Quaranta

