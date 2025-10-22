Esplora tutte le offerte Sky
Novità per Gasperini rispetto alla sconfitta con l'Inter a partire dall'attacco, dove è pronto Dovbyk insieme a Dybala ed El Shaarawy. Riposa Soulé come Cristante, sostituito in mezzo da El Aynaoui. In difesa spazio a Hermoso al posto di Ndicka. I cechi puntano sulla coppia Vydra-Durosinmi e sostituiscono lo squalificato Doski con Souaré. Roma-Viktoria Plzen è in diretta giovedì alle 21  su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
difensore di destra
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore di sinistra
Roma
Wesley
Wesley
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
centrocampista centrale
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
esterno sinistro
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
trequartista
Roma
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
trequartista
Roma
Artem Dovbyk
Artem Dovbyk
attaccante

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Gasperini

  • Novità tra i giallorossi a partire dall'attacco, dove il centravanti dovrebbe essere Dovbyk rifornito da Dybala ed El Shaarawy.
  • Rotazioni anche a centrocampo con El Aynaoui ad affiancare Koné, sulle fasce ancora Wesley insieme a Tsimikas.
  • In difesa riposa Ndicka: dentro Celik ed Hermoso con Mancini
La probabile formazione del Viktoria Plzen

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Dweh, Spacil, Jemelka; Memic, Cerv, Zeljkovic, Souaré; Visinsky; Vydra, Durosinmi. All. Hysky

  • Assente lo squalificato Doski, sostituito a sinistra da Souaré.
  • Possibile la scelta del tandem Vydra-Durosinmi con Visinsky a sostegno

