Novità per Gasperini rispetto alla sconfitta con l'Inter a partire dall'attacco, dove è pronto Dovbyk insieme a Dybala ed El Shaarawy. Riposa Soulé come Cristante, sostituito in mezzo da El Aynaoui. In difesa spazio a Hermoso al posto di Ndicka. I cechi puntano sulla coppia Vydra-Durosinmi e sostituiscono lo squalificato Doski con Souaré. Roma-Viktoria Plzen è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
La probabile formazione della Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Gasperini
- Novità tra i giallorossi a partire dall'attacco, dove il centravanti dovrebbe essere Dovbyk rifornito da Dybala ed El Shaarawy.
- Rotazioni anche a centrocampo con El Aynaoui ad affiancare Koné, sulle fasce ancora Wesley insieme a Tsimikas.
- In difesa riposa Ndicka: dentro Celik ed Hermoso con Mancini
La probabile formazione del Viktoria Plzen
VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Dweh, Spacil, Jemelka; Memic, Cerv, Zeljkovic, Souaré; Visinsky; Vydra, Durosinmi. All. Hysky
- Assente lo squalificato Doski, sostituito a sinistra da Souaré.
- Possibile la scelta del tandem Vydra-Durosinmi con Visinsky a sostegno