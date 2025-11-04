Il rendimento del Bologna senza Italiano
Tra tutte le competizioni, la squadra rossoblù è rimasta imbattuta con due vittorie (contro Steaua in Europa League e Parma in campionato) e due pareggi (Fiorentina e Torino in Serie A)
Dopo il successo a Bucarest contro la Steaua, il Bologna vuole trovare anche la prima vittoria in casa in Europa. La squadra di Italiano affronta i norvegesi del Brann. Castro centravanti, alle sue spalle Bernardeschi, Fabbian e Cambiaghi. Out Freuler, Moro e Ferguson in mediana. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Gudmundsson, Sorensen, Kornvig; Finne, Haaland, Mathisen. All. Alexandersson
Tutte le sfide della quarta giornata in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW e gli studi di approfondimento e commento pre e post partite
L'esterno del Bologna ha parlato a Sky Sport nel pre-partita: "Per noi è una partita importante, l'abbiamo preparata bene nonostante i pochi giorni a disposizione. Affronteremo il match mettendo in campo i nostri concetti. Mi piace il nostro modo di giocare, dopo l'infortunio sono entrato sempre di più nei meccanismi della squadra e voglio continuare su questa strada"
Come si presenta la situazione del maxi-girone prima delle partite della 4^ giornata
Com'è andato l'ultimo match europeo, che ha visto il Bologna sbloccarsi in quest'edizione di Europa League dopo la sconfitta con l'Aston Villa e il pareggio col Friburgo
Tra tutte le competizioni, la squadra rossoblù è rimasta imbattuta con due vittorie (contro Steaua in Europa League e Parma in campionato) e due pareggi (Fiorentina e Torino in Serie A)
L'allenatore del Bologna potrebbe guidare di nuovo la squadra dopo la polmonite che lo ha costretto anche al ricovero in ospedale. Una possibile novità che era stata anticipata dal suo vice Daniel Niccolini, nell'intervista rilasciata ieri a Sky Sport
Formazione tipo, con un cambio in difesa rispetto alle previsioni della vigilia. Al centro c'è Sery Larsen invece di Knudsen. In attacco l'ala sinistra è Markus Haaland, omonimo ma non parente del connazionale e bomber del City Erling
Diverse rotazioni, soprattutto in attacco. Alle spalle di Castro giocano, da destra a sinistra, Bernardeschi, Fabbian e Cambiaghi. Moro e Ferguson a centrocampo, indisponibile Freuler dopo la diagnosi della frattura alla clavicola. In difesa Lucumì ed Heggem al centro a protezione di Skorupski, sulle fasce Holm e Lykogiannis
Fredrik Knudsen è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di respinte (32) in questa Europa League; in aggiunta, il suo compagno di squadra, Eivind Helland, è quello che ha effettuato il maggior numero di respinte di testa nel torneo in corso (16)
Jens Odgaard ha effettuato cinque conclusioni nello specchio della porta in questa Europa League: solo Tomi Horvat dello Sturm Graz e Barnabás Varga del Ferencváros (entrambi sei) hanno fatto meglio nel torneo in corso, a cinque tiri anche altri cinque giocatori; più in generale, dopo la rete nella sfida più recente contro l'FCSB, il danese potrebbe eguagliare il proprio record di marcature stagionali nelle principali competizioni europee: due nel 2022/23 in Conference League con l'AZ
Dopo la vittoria per 2-1 contro l'FCSB nella sfida più recente, il Bologna potrebbe infilare due successi di fila nelle principali competizioni europee per la prima volta dalla stagione 1998-99 (serie di cinque di fila in Coppa UEFA)
Il Brann ha vinto senza subire reti le due sfide più recenti di Europa League (1-0 vs Utrecht e 3-0 vs Rangers) e non ha mai ottenuto nè tre successi nè tre clean sheet di fila nelle principali competizioni europee
L'unico precedente europeo del Brann con una squadra italiana risale al primo turno di Coppa delle Coppe contro la Sampdoria nel 1989-90 (in cui perse complessivamente 3-0, 0-2 casalingo e 0-1 in trasferta) con la formazione blucerchiata che vinse poi la competizione quella stagione
Escludendo le fasi di qualificazione, il Brann ha perso nove delle ultime 11 trasferte nelle coppe europee (1 vittoria, 1 pareggio) e ha subito gol in tutte le ultime 16 partite fuori casa in queste competizioni
Bologna (185, 2°) e Brann (167, 5°) sono due delle cinque squadre che hanno vinto più duelli in questa edizione di Europa League - con loro Ferencváros (186), Midtjylland (171) e Lille (170)
Il Bologna arriva da due clean sheet casalinghi di fila e - considerando tutte le competizioni - non è ancora riuscito a ottenere tre partite di fila senza subire gol in questo 2025 (ultima volta a dicembre 2024)
Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime quattro gare casalinghe nelle coppe europee e solo una volta ha incassato più reti in match consecutivi davanti al proprio pubblico in queste competizioni (serie di sette gare interne con gol al passivo registrata tra maggio 1968 e ottobre 1974, tra Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA)
L'ultima sfida del Bologna contro una squadra norvegese in Europa risale alla Coppa delle Fiere del 1967-68, quando eliminò il Lyn Oslo con un punteggio complessivo di 2-0 (successo casalingo per 2-0 e 0-0 in trasferta)
Buonasera a tutti. Quarta partita di Europa League per il Bologna, che affronta in casa i norvegesi del Brann. Avviciniamoci al fischio d'inizio previsto per le 21