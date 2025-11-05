Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della quarta giornataguida tv
Giovedì 6 novembre, l’Europa League su Sky e in streaming su NOW con le partite da seguire anche live in contemporanea con Diretta Gol. Due le italiane in campo: alle 21.00 Bologna-Brann e Rangers-Roma. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 6 novembre la quarta giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Due le italiane in campo alle 21.00: Bologna-Brann, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, e Rangers-Roma in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
"Per Te", la copertina di Europa League
La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del nuovo singolo di Ernia, "Per Te". Il brano, parte dell’album uscito a settembre "Per soldi e per amore", per Island Records (Universal Music Italia).
Europe League, la programmazione della 4^ giornata di "League Phase"
Giovedì 6 novembre
- ore 18.45: STURM GRAZ-NOTTINGHAM FOREST su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Niccolò Ramella, Diretta Gol Matteo Marceddu
- ore 18.45: NIZZA-FRIBURGO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 18.45: UTRECHT-PORTO su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Manuel Favia.
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
SALISBURGO-GO AHEAD EAGLES
BASILEA-STEAUA BUCAREST
MIDTJLLAND-CELTIC
STELLA ROSSA-LILLE
DINAMO ZAGABRIA-CELTA VIGO
MALMOE-PANATHINAIKOS
- ore 21.00: RANGERS-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, Inviato Paolo Assogna, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: BOLOGNA-BRANN su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi, Inviato Marco Nosotti, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: BETIS-LIONE su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Andrea Menon
- ore 21.00: ASTON VILLA-MACCABI TEL AVIV su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Federico Zanon
- ore 21.00: STOCCARDA-FEYENOORD su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
VIKTORIA PLZEN-FENERBAHCE
FERENCVAROS-LUDOGORETS
PAOK-YOUNG BOYS
BRAGA-GENK
