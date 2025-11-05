Il calendario delle partite di Europa League

Giovedì 6 novembre, l’Europa League su Sky e in streaming su NOW con le partite da seguire anche live in contemporanea con Diretta Gol. Due le italiane in campo: alle 21.00 Bologna-Brann e Rangers-Roma. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 6 novembre la quarta giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Due le italiane in campo alle 21.00: Bologna-Brann, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, e Rangers-Roma in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

"Per Te", la copertina di Europa League La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del nuovo singolo di Ernia, "Per Te". Il brano, parte dell’album uscito a settembre "Per soldi e per amore", per Island Records (Universal Music Italia).