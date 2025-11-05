Il calendario delle partite di Europa League

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della quarta giornata

guida tv

Giovedì 6 novembre, l’Europa League su Sky e in streaming su NOW con le partite da seguire anche live in contemporanea con Diretta Gol. Due le italiane in campo: alle 21.00 Bologna-Brann e Rangers-Roma. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 6 novembre la quarta giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Due le italiane in campo alle 21.00: Bologna-Brann, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, e Rangers-Roma in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

"Per Te", la copertina di Europa League

La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del nuovo singolo di Ernia, "Per Te". Il brano, parte dell’album uscito a settembre "Per soldi e per amore", per Island Records (Universal Music Italia).

Europe League, la programmazione della 4^ giornata di "League Phase"

Giovedì 6 novembre

  • ore 18.45: STURM GRAZ-NOTTINGHAM FOREST su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Niccolò Ramella, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • ore 18.45: NIZZA-FRIBURGO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 18.45: UTRECHT-PORTO su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Manuel Favia.        
  • ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

SALISBURGO-GO AHEAD EAGLES

BASILEA-STEAUA BUCAREST

MIDTJLLAND-CELTIC

STELLA ROSSA-LILLE

DINAMO ZAGABRIA-CELTA VIGO

MALMOE-PANATHINAIKOS

  • ore 21.00: RANGERS-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, Inviato Paolo Assogna, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 21.00: BOLOGNA-BRANN su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi, Inviato Marco Nosotti, Diretta Gol Daniele Barone
  • ore 21.00: BETIS-LIONE su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Andrea Menon
  • ore 21.00: ASTON VILLA-MACCABI TEL AVIV su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Federico Zanon
  • ore 21.00: STOCCARDA-FEYENOORD su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHCE

FERENCVAROS-LUDOGORETS

PAOK-YOUNG BOYS

BRAGA-GENK

Gli studi di Europa League

  • dalle 18.00, dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

Europa League: Altre Notizie

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 6 novembre, l’Europa League su Sky e in streaming su NOW con le partite da seguire anche...

Gasp: "Problemi davanti, ko che ci fa riflettere"

Europa League

L'allenatore della Roma analizza il ko contro il Viktoria puntando la sua attenzione su un...

Dove vedere FCSB-Bologna

guida tv

Terza giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 18.45 in trasferta contro il...

Dove vedere Roma-Viktoria Plzen

guida tv

Terza giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in casa contro il Viktoria...

Maltempo, nuovo orario di 2 match di Europa League

guida tv

Acausa delle condizioni meteo "estreme" previste nei Paesi Bassi, sono stati modificati due orari...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE