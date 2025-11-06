Dove vedere Bologna-Brann

Oggi alle ore 21 il Bologna è impegnato in casa contro il Brann per la quarta giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi; Diretta Gol con Daniele Barone. A bordocampo Marco Nosotti. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Arena e Sky Sport 251) spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Bologna e Brann

L'ultima sfida del Bologna contro una squadra norvegese in Europa risale alla Coppa delle Fiere del 1967-68, quando eliminò il Lyn Oslo con un punteggio complessivo di 2-0 (successo casalingo per 2-0 e 0-0 in trasferta). Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime quattro gare casalinghe nelle coppe europee e solo una volta ha incassato più reti in match consecutivi davanti al proprio pubblico in queste competizioni (serie di sette gare interne con gol al passivo registrata tra maggio 1968 e ottobre 1974, tra Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA). Il Bologna arriva da due clean sheets casalinghi di fila e - considerando tutte le competizioni - non è ancora riuscito a ottenere tre partite di fila senza subire gol in questo 2025 (ultima volta a dicembre 2024). Bologna (185, 2°) e Brann (167, 5°) sono due delle cinque squadre che hanno vinto più duelli in questa edizione di Europa League - con loro Ferencváros (186), Midtjylland (171) e Lille (170). Escludendo le fasi di qualificazione, il Brann ha perso nove delle ultime 11 trasferte nelle coppe europee (1V, 1N) e ha subito gol in tutte le ultime 16 partite fuori casa in queste competizioni.

L'unico precedente europeo del Brann con una squadra italiana risale al primo turno di Coppa delle Coppe contro la Sampdoria nel 1989-90 (in cui perse complessivamente 3-0, 0-2 casalingo e 0-1 in trasferta) con la formazione blucerchiata che vinse poi la competizione quella stagione. Il Brann ha vinto senza subire reti le due sfide più recenti di Europa League (1-0 vs Utrecht e 3-0 vs Rangers) e non ha mai ottenuto nè tre successi nè tre clean sheet di fila nelle principali competizioni europee. Dopo la vittoria per 2-1 contro l'FCSB nella sfida più recente, il Bologna potrebbe infilare due successi di fila nelle principali competizioni europee per la prima volta dalla stagione 1998-99 (serie di cinque di fila in Coppa UEFA).