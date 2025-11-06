Dove vedere Rangers-Roma

Oggi alle ore 21 la Roma è impegnata in trasferta contro i Rangers per la quarta giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo; Diretta Gol con Dario Massara. A bordocampo Paolo Assogna. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Arena e Sky Sport 251) spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Rangers e Roma

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Rangers e Roma in competizioni europee: i Rangers non sono riusciti a segnare nelle ultime quattro partite nelle maggiori competizioni europee contro avverarie italiane (2N, 2P) dalla vittoria per 3-2 sul Livorno nell'ottobre 2006. L'ultimo incontro della Roma con una squadra scozzese in Europa risale all'aprile del 1984, quando affrontò il Dundee United nella semifinale di Coppa dei Campioni. Dopo aver perso l'andata per 2-0, vinse 3-0 al ritorno, qualificandosi con un punteggio aggregato di 3-2. La Roma ha trovato il successo nell'ultima trasferta di Europa League, dopo una serie di sette incontri esterni consecutivi senza vittorie (4N, 3P); l'ultima volta che i giallorossi hanno vinto due gare di fila fuori casa in competizioni europee risale al marzo 2022, in Conference League. I Rangers hanno perso le ultime sei partite europee (qualificazioni incluse), non hanno mai registrato una serie di sconfitte consecutive più lunga in Europa. Le uniche due squadre scozzesi ad aver subito più ko di fila sono l'Hibernian (sette, tra il 2008 e il 2016) e il Motherwell (otto, tra il 2010 e il 2013). La Roma ha perso le ultime due partite di Europa League e non registra tre sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee da settembre 2010, mentre l'ultima volta che è accaduto nel corso della stessa stagione risale a settembre/ottobre della Champions 2004/05. La Roma ha perso due delle tre gare disputate in questa Europa League (1V): i giallorossi non hanno mai trovato più sconfitte nelle prime quattro partite in una singola edizione della competizione.