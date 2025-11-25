Il club rossoblù ha comunicato un cambio nella lista Uefa, con Benjamin Dominguez inserito al posto di Freuler. Questo è stato possibile grazie alla norma sugli "infortunati gravi" introdotta nel settembre scorso: il centrocampista svizzero, infatti, lo scorso 2 novembre aveva subito la frattura scomposta della clavicola destra nella gara contro il Parma