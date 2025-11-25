Il club rossoblù ha comunicato un cambio nella lista Uefa, con Benjamin Dominguez inserito al posto di Freuler. Questo è stato possibile grazie alla norma sugli "infortunati gravi" introdotta nel settembre scorso: il centrocampista svizzero, infatti, lo scorso 2 novembre aveva subito la frattura scomposta della clavicola destra nella gara contro il Parma
Novità nella lista Uefa del Bologna. Il club rossoblù, in base alla norma sulla sostituzione temporanea dei calciatori infortunati, ha inserito Benjamin Dominguez al posto di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero lo scorso 2 novembre aveva riportato una frattura scomposta della clavicola destra in un contrasto di gioco nella gara contro il Parma, con i tempi di recupero stimati in circa 2 mesi. Italiano, dunque, potrà contare su Dominguez per le prossime gare di Europa League.
Il comunicato del Bologna
"In base alla norma relativa alla sostituzione temporanea dei calciatori infortunati, il Bologna Fc 1909 ha presentato richiesta alla Uefa di inserimento in Lista A di Benjamin Dominguez in luogo di Remo Freuler, e di aggiunta in Lista B di Matteo Franceschelli".
Cosa dice la nuova norma Uefa?
Il Comitato Esecutivo Uefa lo scorso settembre ha modificato il regolamento, con le squadre che hanno la possibilità di sostituire dalle liste non solo un portiere infortunato ma anche un giocatore di movimento che subisce uno stop di almeno 60 giorni.