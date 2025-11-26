Il calendario delle partite di Europa League

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della quinta giornata

guida tv

Giovedì 27 novembre su Sky e in streaming su NOW, due le italiane in campo per l’Europa League, con tutte le partite della giornata da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 18.45 Roma-Midtjylland e alle 21.00 Bologna-Salisburgo. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 27 novembre la quinta giornata della ‘League Phase’ di Europa, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio, Sky Sport Max e Sky Sport 251. Alle 18.45 sarà la Roma la prima italiana a scendere in campo: appuntamento in Europa League contro il Midtjylland, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Alle 21, sempre in Europa League, sarà la volta di Bologna-Salisburgo, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

‘Superstar’, la copertina di Europa League

La copertina che apre gli studi di Europa e Conference League è sulle note di ‘Superstar’, il nuovo singolo (Columbia Records / Sony Music Italy) della giudice di X Factor, Paola Iezzi. Con la produzione dei Room9 e di Etta, il brano - scritto da Paola insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria - è una riflessione sulla fragilità nascosta tra i luccichii del successo.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Europa League, la programmazione della 5^giornata di League Phase

Giovedì 27 novembre

  • ore 18.45: ROMA-MIDTJYLLAND su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol Federico Zancan
  • ore 18.45: ASTON VILLA-YOUNG BOYS su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • ore 18.45: VIKTORIA PLZEN-FRIBURGO su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Biagio Marco Liccardo
  • ore 18.45: PORTO-NIZZA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

FENERBAHCE-FERENCVAROS

FEYENOORD-CELTIC

LILLE-DINAMO ZAGABRIA

PAOK-BRANN

LUDOGORETS-CELTA VIGO

  • ore  21.00: BOLOGNA-SALISBURGO su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marco Nosotti e Marina Presello, Diretta Gol Federico Botti
  • ore  21.00: NOTTINGHAM FOREST-MALMOE su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • ore  21.00: MACCABI TEL AVIV-LIONE su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore  21.00: RANGERS-BRAGA su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • ore  21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

STELLA ROSSA-STEAUA BUCAREST

GO AHEAD EAGLES-STOCCARDA

GENK-BASILEA

PANATHINAIKOS-STURM GRAZ

BETIS-UTRECHT

Gli studi di Europa League

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

Europa League: Altre Notizie

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 27 novembre su Sky e in streaming su NOW, due le italiane in campo per l’Europa League,...

Bologna, la conferenza di Italiano LIVE

live Europa League

Il Bologna vola in campionato, ma ha bisogno di punti per avvicinarsi alla qualificazione in...

Gasperini: "L'Europa ci fa pensare meno al Napoli"

Europa League

L'allenatore giallorosso ha introdotto a Sky la sfida contro i danesi a punteggio pieno: "Sono...

Lista Uefa Bologna, Dominguez al posto di Freuler

Europa League

Il club rossoblù ha comunicato un cambio nella lista Uefa, con Benjamin Dominguez inserito al...

Gasp: "Siamo in crescita, Dovbyk? Gol arriveranno"

Europa League

L'allenatore della Roma commenta il successo di Ibrox contro i Rangers: "Non è semplice vincere...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE