Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della quinta giornataguida tv
Giovedì 27 novembre su Sky e in streaming su NOW, due le italiane in campo per l’Europa League, con tutte le partite della giornata da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 18.45 Roma-Midtjylland e alle 21.00 Bologna-Salisburgo. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 27 novembre la quinta giornata della ‘League Phase’ di Europa, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio, Sky Sport Max e Sky Sport 251. Alle 18.45 sarà la Roma la prima italiana a scendere in campo: appuntamento in Europa League contro il Midtjylland, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Alle 21, sempre in Europa League, sarà la volta di Bologna-Salisburgo, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
‘Superstar’, la copertina di Europa League
La copertina che apre gli studi di Europa e Conference League è sulle note di ‘Superstar’, il nuovo singolo (Columbia Records / Sony Music Italy) della giudice di X Factor, Paola Iezzi. Con la produzione dei Room9 e di Etta, il brano - scritto da Paola insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria - è una riflessione sulla fragilità nascosta tra i luccichii del successo.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Europa League, la programmazione della 5^giornata di League Phase
Giovedì 27 novembre
- ore 18.45: ROMA-MIDTJYLLAND su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol Federico Zancan
- ore 18.45: ASTON VILLA-YOUNG BOYS su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 18.45: VIKTORIA PLZEN-FRIBURGO su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Biagio Marco Liccardo
- ore 18.45: PORTO-NIZZA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
FENERBAHCE-FERENCVAROS
FEYENOORD-CELTIC
LILLE-DINAMO ZAGABRIA
PAOK-BRANN
LUDOGORETS-CELTA VIGO
- ore 21.00: BOLOGNA-SALISBURGO su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marco Nosotti e Marina Presello, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: NOTTINGHAM FOREST-MALMOE su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: MACCABI TEL AVIV-LIONE su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: RANGERS-BRAGA su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Filippo Benincampi
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
STELLA ROSSA-STEAUA BUCAREST
GO AHEAD EAGLES-STOCCARDA
GENK-BASILEA
PANATHINAIKOS-STURM GRAZ
BETIS-UTRECHT
Gli studi di Europa League
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta