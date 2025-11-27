Gasperini: "Contro il Napoli dovremo fare meglio"

L'allenatore della Roma non è pienamente soddisfatto dopo la vittoria contro il Midtjylland: "Potevamo fare meglio sul piano tecnico dopo essere andati in vantaggio. Domenica col il Napoli dovremo fare meglio di così". Su Dybala: "Ha recuperato, non ha nessun problema, l'ho sostituito ma avrebbe potuto giocare anche fino al 90'. Ancora centravanti? Vedremo" ROMA-MIDTJYLLAND 2-1: GLI HIGHLIGHTS

"Non abbiamo fatto una gran partita, mi aspettavo che potessimo fare meglio". La sintesi di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria della Roma sul Midtjylland sorprende, anche perché i giallorossi escono con un successo dalla sfida contro i danesi che guidavano la classifica di Europa League a punteggio pieno; Roma in controllo per tutto il primo tempo, il temuto Franculino mai messo nelle condizioni di essere pericoloso, una piccola sbandata solo nella ripresa, con un calo che però viene "amministrato" senza troppi problemi. Eppure… Eppure Gasperini è onesto nella sua analisi: "È una vittoria che ci migliora e anche di molto la classifica, ottenuta contro un'ottima squadra, ma noi non abbiamo fatto una gran partita. Siamo andati in vantaggio subito e mi aspettavo che potessimo fare meglio sul piano tecnico, c'erano tutte le condizioni per farlo. Poi è anche vero che giochiamo tanto e non sempre si riesce".

"Abbiamo fatto tanti errori" Gasperini prosegue poi la sua analisi: "Sul piano tecnico potevamo sicuramente fare meglio, abbiamo palleggiato lentamente e fatto tanti errori, mi aspettavo di far giocare meglio gli attaccanti nella fase di costruzione, però la squadra ha tenuto molto. È chiaro che per domenica contro il Napoli abbiamo bisogno di fare molto meglio. Se riproporrò la formula senza centravanti? L'ho adottata anche per necessità, perché Ferguson sta combattendo con questa distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare a partita in corso. Dybala ha recuperato, sta bene atleticamente quindi non ha nessun problema. L'ho sostituito nel finale ma poteva andare avanti fino al 90'. Vediamo se può fare ancora quel ruolo lì di punta centrale o se giocherà esterno…".