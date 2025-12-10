Il calendario delle partite di Europa League

Offerte Sky
Europa League, il calendario e gli orari delle partite della sesta giornata

guida tv

Giovedì 11 dicembre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW, le partite live da seguire anche con Diretta Gol. Due le italiane in campo: alle 21.00 Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

TUTTE LE NEWS DI EUROPA LEAGUE

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 11 dicembre la sesta giornata della “league phase” con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 21.00 si scende in campo con Celtic-Roma, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e Celta Vigo-Bologna su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Gli studi di Europa League

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Europa League, la sesta giornata della “League Phase” su Sky e NOW

Giovedì 11 dicembre

  • alle 18.45: UTRECHT-NOTTINGHAM FOREST su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 18.45: FERENCVAROS-RANGERS su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • alle 18.45: NIZZA-BRAGA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

YOUNG BOYS-LILLE

MIDTJYLLAND-GENK

DINAMO ZAGABRIA-BETIS

LUDOGORETS-PAOK

STURM GRAZ-STELLA ROSSA

STOCCARDA-MACCABI TEL AVIV

  • alle 21.00: CELTIC-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena, inviato Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • alle 21.00: CELTA VIGO-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti, inviato Marco Nosotti, Diretta Gol Federico Zancan
  • alle 21.00: BASILEA-ASTON VILLA su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 21.00: FRIBURGO-SALISBURGO su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Federico Botti
  • alle 21.00: LIONE-GO AHEAD EAGLES su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Manuele Favia
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

PORTO-MALMOE

STEAUA BUCAREST-FEYENOORD

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN

BRANN-FENERBAHCE

Gli studi di Sky Sport

  • dalle 18.00, dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

