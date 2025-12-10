Il calendario delle partite di Europa League

Giovedì 11 dicembre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW , le partite live da seguire anche con Diretta Gol. Due le italiane in campo: alle 21.00 Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con l’ Europa League , tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 11 dicembre la sesta giornata della “league phase” con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol , su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 21.00 si scende in campo con Celtic-Roma , su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e Celta Vigo-Bologna su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Gli studi di Europa League

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.