Bryan Zaragoza ha segnato il suo primo gol in questa edizione di UEFA Europa League.
Dopo la vittoria con il Salisburgo in casa e dopo il pari con la Lazio in campionato, il Bologna si rituffa in Europa League affrontando il Celta. Italiano schiera Castro dal 1'. In campo anche Bernardeschi e Rowe. Giraldez con Swedberg nel tridente completato da Iglesias e Zaragoza. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
21' - Fino al momento del vantaggio, il Celta non era stato mai pericoloso dalle parti di Ravaglia, adesso il Bologna deve reagire
Bryan Zaragoza ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 3 partite di UEFA Europa League (1 rete, 3 assist).
Williot Swedberg ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Europa League
17' - Celta in vantaggio: gol di Zaragoza
Incursione di Swedberg che indisturbato entra in area di rigore poi mette in mezzo per Zaragoza che tutto solo appoggia alle spalle di Ravaglia
13' - Insiste la squadra di Italiano, premiato l'inserimento di Holm che prova la girata dall'interno dell'area, para ancora Radu
11' - Continua ad attaccare da sinistra il Bologna con Miranda, il Celta è molto attento in fase difensiva
6' - Primo tentativo da parte del Bologna con Bernardeschi che si accentra da destra e lascia partire un sinistro potente ma centrale che Radu neutralizza
4' - Avvio di grande intensità da parte di entrambe le squadre al Balaidos, ritmi molto alti
Ravaglia: "Fare più punti possibili"
"Partita importantissima, il nostro obiettivo è di fare più punti possibile in modo da non dover fare calcoli alla fine. Faremo il massimo questa sera".
Stasera in campo anche Celtic-Roma
Seconda trasferta in Scozia in Europa League per la Roma, che affronta il Celtic.
La gara di stasera è il primo confronto in competizioni UEFA tra Celta e Bologna.
Lo spogliatoio del Celta
Lo spogliatoio del Bologna a Vigo
Il Ranking Uefa per nazioni del 2025/2026: Italia terza, ma la Germania allunga
In palio c'è il posto "extra" nella prossima Champions (riservato alle due nazioni al vertice) e al momento Italia e Germania sono in lotta per ottenerlo. Dopo la due giorni di Champions la Germania ha allungato, passando da +286 punti a +464 punti e consolidando il suo secondo posto: nell'ultima giornata di coppe l'Italia si affida a Bologna, Roma e Fiorentina per provare a recuperare. Ecco come funziona il ranking e la situazione aggiornata
Ranking Uefa per club: la classifica aggiornata della stagione 2025/2026
Nelle posizioni di vertice l'Inter resta al 3° posto, ma aumenta il suo distacco dal Bayern, mentre l'Atalanta consolida il suo 16° posto e avvicina l'Eintracht. Il Benfica batte il Napoli e scavalca la Roma (che però deve ancora giocare in Europa League). La Juve, invece, supera Milan e Fiorentina (impegnata giovedì in Conference): come cambia la classifica del ranking Uefa per club e le regole da sapere
Gasperini-Italiano, il video del botta e risposta a Sky Sport: "Teniamo su il ranking"
L'allenatore della Roma e quello del Bologna - alla vigilia delle trasferte di Europa League rispettivamente contro Celtic e Celta Vigo - si sono incontrati in diretta su Sky Sport, dando vita a un simpatico botta e risposta. Italiano: "Un abbraccio, dobbiamo ancora andare a cena", la risposta di Gasperini: "Cerchiamo di tenere su questo ranking italiano che ne abbiamo bisogno tutti"
La formazione del Bologna in grafica
La formazione del Celta Vigo in grafica
Le parole di Italiano alla vigilia di Celta-Bologna
Le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia del match di Europa League contro il Celta Vigo: "Ho chiesto ai ragazzi un regalo di compleanno: uscire da qui a testa alta. Affrontiamo una squadra in fiducia, cercheremo di aggiungere punti alla nostra classifica. Siamo in difficoltà in difesa, se Lucumì non dovesse farcela qualcuno dovrà adattarsi. Stiamo affrontando un percorso, giocare in Europa è un privilegio che dobbiamo tenerci stretto". Celta Vigo-Bologna giovedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Celta Vigo, le scelte di formazione
Giraldez inserisce Swedberg nel tridente con Borja Iglesias e Zaragoza. A centrocampo Beltran e Moriba, a sinistra Mingueza
Bologna, le scelte di formazione
Italiano sceglie Castro e non Dallinga al centro dell'attacco. Sulla trequarti spazio a Bernardeschi, Fabbian e Rowe. A centrocampo Moro con Pobega
Le formazioni ufficiali
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Zaragoza. All. Giraldez.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano
Statistiche e curiosità
Celta Vigo e Bologna non si sono mai affrontate in una competizione europea; la squadra spagnola è imbattuta da quattro partite contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee (2 vittorie, 2 pareggi) a partire dalla sconfitta per 1-0 contro la Juventus nel marzo 2000.
Bologna, un solo precedente con squadre spagnole in Europa
L'unico precedente del Bologna contro una squadra spagnola risale agli ottavi di finale di Coppa UEFA 1998/99, quando vinse per 4-2 tra andata e ritorno contro il Real Betis (4-1 in casa, 0-1 in trasferta).
Bologna a caccia del secondo successo di fila in trasferta in Europa
Dopo il successo per 2-1 contro la Steaua Bucarest alla terza giornata, il Bologna può ottenere due vittorie esterne di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal novembre 1998.
Bologna imbattuto in sei delle sette gare in Europa nel 2025
Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle sette partite disputate in competizioni europee nel 2025 (3 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta); in generale, dopo il successo nell'ultima partita contro il Salisburgo, i felsinei potrebbero vincere due match di fila per la prima volta da luglio-agosto 2002.
Bologna in gol in sei delle ultime sette gare in Europa
Il Bologna ha segnato in sei delle ultime sette gare in competizioni europee, dopo che aveva realizzato soltanto una marcatura nelle precedenti sei sfide; inoltre, nei sette match disputati in quest'anno solare, gli emiliani non hanno mai subito più di un gol a partita (sei reti incassate nel parziale).
Celta Vigo tra le squadre che ha subito più gol da fuori area
Il Celta Vigo è una delle due squadre che hanno subito più gol da fuori area in questa edizione dell'Europa League: tre, al pari dell'Utrecht; dall'altro lato, tuttavia, il Bologna è tra le formazioni che non hanno trovato alcuna rete dalla distanza.
Celta Vigo, undici gol in Europa League tutti su azione
Tutti gli undici gol del Celta Vigo in questa UEFA Europa League sono arrivati su azione – più di qualsiasi altra squadra; è una delle sette formazioni che non hanno ancora segnato da palla inattiva nel torneo in corso
Odgaard, sette tiri nello specchio tentati in questa Europa League
Jens Odgaard ha tentato sette tiri nello specchio in questa edizione della UEFA Europa League e solo Hamza Igamane (nove) e Donyell Malen (otto) hanno fatto meglio; il classe '99, inoltre, ha realizzato due reti nelle ultime tre presenze nella competizione.
I numeri offensivi del Celta Vigo
Il Celta Vigo è una delle due squadre, assieme al Celtic, di questa edizione della UEFA Europa League ad avere più di un giocatore con almeno quattro chiare occasioni da gol create per i compagni: Iago Aspas e Óscar Mingueza - solo Ricardo Horta ha fatto meglio (sei) .
Zaragoza, miglior assist man in Europa League
Nessuno ha fornito più assist in questa UEFA Europa League di Bryan Zaragoza (tre) del Celta Vigo –nella sconfitta per 3-2 contro il Ludogorets alla quinta giornata, è diventato il primo giocatore nella storia della competizione a fornire due assist da subentrato con la sua squadra che ha perso la gara.