In palio c'è il posto "extra" nella prossima Champions (riservato alle due nazioni al vertice) e al momento Italia e Germania sono in lotta per ottenerlo. Dopo la due giorni di Champions la Germania ha allungato, passando da +286 punti a +464 punti e consolidando il suo secondo posto: nell'ultima giornata di coppe l'Italia si affida a Bologna, Roma e Fiorentina per provare a recuperare. Ecco come funziona il ranking e la situazione aggiornata