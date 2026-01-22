Roma-Stoccarda, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingguida tv
Settima giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in casa contro lo Stoccarda. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea
Dove vedere Roma-Stoccarda in tv
Oggi alle ore 21 la Roma è impegnata in casa contro lo Stoccarda per la settima giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Federico Zancan e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.
I numeri di Roma e Stoccarda
Roma e Stoccarda non si sono mai affrontate in competizioni europee: l'ultima partita della Roma contro un'avversaria tedesca risale al gennaio 2025, vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte in Europa League. Grande equilibrio nelle ultime 21 partite tra Roma e formazioni tedesche in competizioni europee: otto vittorie per parte e cinque pareggi - stesso discorso considerando solo l'Europa League in sette sfide (due successi per parte e tre pareggi). Lo Stoccarda ha vinto solo due delle 13 sfide nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (4N, 7P): 1-0 contro il Torino nel settembre 1979 e 1-0 contro la Juventus nell'ottobre 2024. Dopo aver vinto le ultime tre partite di Europa League, la Roma potrebbe ottenere quattro successi consecutivi nel torneo per la prima volta da una serie di cinque ottenuta nella stagione 2020-21 sotto la guida di Paulo Fonseca. Dopo il successo per 3-0 contro il Celtic nel match più recente di Europa League, la Roma potrebbe registrare due clean sheet di fila in competizioni europee per la prima volta dall'ottobre 2023 (contro Servette e Slavia Praga, sempre in Europa League). Lo Stoccarda, reduce da tre vittorie di fila in Europa League, potrebbe ottenere quattro successi consecutivi in competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2010 (in Europa League anche in quel caso). Dalla quarta giornata in poi, Stoccarda e Roma sono due delle cinque squadre con il 100% di vittorie in Europa League (tre successi su tre); in più, lo Stoccarda ha segnato il maggior numero di gol nel periodo (10) nel torneo.