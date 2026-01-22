Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma-Stoccarda, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

guida tv

Settima giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in casa contro lo Stoccarda. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea

Dove vedere Roma-Stoccarda in tv

Oggi alle ore 21 la Roma è impegnata in casa contro lo Stoccarda per la settima giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Federico Zancan e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Roma e Stoccarda

 

Roma e Stoccarda non si sono mai affrontate in competizioni europee: l'ultima partita della Roma contro un'avversaria tedesca risale al gennaio 2025, vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte in Europa League. Grande equilibrio nelle ultime 21 partite tra Roma e formazioni tedesche in competizioni europee: otto vittorie per parte e cinque pareggi - stesso discorso considerando solo l'Europa League in sette sfide (due successi per parte e tre pareggi). Lo Stoccarda ha vinto solo due delle 13 sfide nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (4N, 7P): 1-0 contro il Torino nel settembre 1979 e 1-0 contro la Juventus nell'ottobre 2024. Dopo aver vinto le ultime tre partite di Europa League, la Roma potrebbe ottenere quattro successi consecutivi nel torneo per la prima volta da una serie di cinque ottenuta nella stagione 2020-21 sotto la guida di Paulo Fonseca. Dopo il successo per 3-0 contro il Celtic nel match più recente di Europa League, la Roma potrebbe registrare due clean sheet di fila in competizioni europee per la prima volta dall'ottobre 2023 (contro Servette e Slavia Praga, sempre in Europa League). Lo Stoccarda, reduce da tre vittorie di fila in Europa League, potrebbe ottenere quattro successi consecutivi in competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2010 (in Europa League anche in quel caso). Dalla quarta giornata in poi, Stoccarda e Roma sono due delle cinque squadre con il 100% di vittorie in Europa League (tre successi su tre); in più, lo Stoccarda ha segnato il maggior numero di gol nel periodo (10) nel torneo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europa League: Altre Notizie

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 22 gennaio, l’Europa League su Sky e NOW con 18 partite da seguire live anche con Diretta...

Gasperini: "Stoccarda un'occasione per i giovani"

ROMA

Vigilia della gara di Europa League contro lo Stoccarda (domani alle 21 su Sky), in casa Roma....

Gasp: "Ferguson deve giocare con questa intensità"

roma

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky al termine della vittoria della Roma contro il Celtic per...

Italiano: "Gara eccezionale, la più bella qui"

Europa League

L'allenatore del Bologna commenta il successo in rimonta ottenuto a Vigo contro il Celta: "Penso...

Dove vedere Celtic-Roma

guida tv

Sesta giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in trasferta contro il Celtic....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE