La fase campionato dell'Europa League per la Roma si conclude ad Atene, in casa del Panathinaikos (in diretta giovedì alle 21 su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW ). Alla vigilia del match l'allenatore giallorosso, Gian Piero Gasperini ha spiegato l'obiettivo della squadra tra i tanti indisponibili: "Cercheremo di fare il massimo perché la partita lo merita"

Nonostante le tante indisponibilità in rosa, la stagione della Roma sta vivendo un bel momento e alla vigilia della trasferta contro il Panathinaikos che chiude la League Phase dell'Europa League non ha intenzione di fermarsi. Gian Piero Gasperini ha presentato la partita in esclusiva a Sky Sport.

È un bel momento per la Roma, anche in Europa. C'erano state quelle due sconfitte che avevano un po' bloccato il percorso, poi quattro vittorie consecutive. Questa possiamo chiamarla una grande occasione, perché vincendo qua si rimane tra le prime e si evita un playoff che potrebbe essere un po' fastidioso prima di Roma-Juventus?

"Sì, è chiaro che la nostra intenzione è quella di evitare il playoff, se possibile. Siamo arrivati all'ultima partita e siamo dentro i primi otto, ma l'ultima giornata è sempre la più insidiosa. Si arriva tutti quanti con un po' di acciacchi e giocatori fuori. È inutile negare che, in questo momento della stagione, il campionato è un po' prioritario rispetto all'Europa".

Il calcio ogni tanto racconta qualche bella storia. Oggi abbiamo visto Angelino un po' più tonico

"Assolutamente. Ha avuto un’ottima ripresa negli ultimi dieci giorni e tutti i suoi valori sono in crescita. Speriamo che superi definitivamente questo momento di difficoltà e torni a essere il giocatore di prima".

Che tipo di scelte ci dobbiamo aspettare per la partita di domani: più tipo Stoccarda o più tipo la partita con il Milan?

"Siamo numericamente pochi, è difficile. Abbiamo tanti esterni, pochi attaccanti. Cercheremo di fare il massimo perché la partita lo merita. Se riuscissimo a evitare il turno di playoff sarebbe meglio".

Si deve inventare un centravanti domani. Chi è il sospettato numero uno?

"Sto pensando fortemente a uno tra Mancini e Ndicka. Sono molto bravi e sanno anche segnare. È una bella idea [ride]".