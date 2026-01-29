- Tutte le partite di Europa League sono su Sky e in streaming su NOW
- Guarda Panathinaikos-Roma su Sky o in streaming su NOW
Panathinaikos-Roma, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Europa League
A caccia della qualificazione diretta agli ottavi ma privo dei centravanti e anche di Dybala, Gasperini sceglie Soulé come 'falso nove' rifornito da Cristante e Pellegrini. Sulle fasce Celik e Tsimikas, a centrocampo la coppia El Aynaoui-Pisilli mentre dietro giocano Gollini e Ziolkowski. Benitez schiera il tridente con Taborda e Zaroury insieme a Pantovic. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
LIVE: BOLOGNA - CLASSIFICA E VERDETTI
FORMAZIONI UFFICIALI
PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. All. Benitez
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas; Cristante, Pellegrini; Soulé. All. Gasperini
in evidenza
Massara a Sky: "Carrasco? Ipotesi tramontata. E Sulemana... "
Il direttore sportivo della Roma nel pre-partita: "Sulemana? Non c'è nessuna sfida di mercato ma solo sul campo. In questi ultimi giorni ci sono molti nomi, vedremo se ci sono delle opportunità ma al momento non c'è nulla in via di definizione. Avevamo identificato l'attacco come il reparto da completare e sono arrivati tre giocatori. Carrasco? No, è un nome che è stato fatto ma è definitivamente tramontata"
Playoff Europa League, gli abbinamenti ad oggi
Se la Roma in questo momento si qualificherebbe direttamente agli ottavi, quale sarebbe il quadro delle squadre destinate agli spareggi?
Europa League, la Roma 'vede' gli ottavi. Bologna sicuro (almeno) dei playoffVai al contenuto
Roma, primo sondaggio per Sulemana
La Roma insiste per Carrasco
Venerdì il sorteggio dei playoff di Europa League è su Sky
La guida al sorteggio dei playoff di Europa LeagueVai al contenuto
La classifica di Europa League
Aspettando gli ultimi 90 minuti della 'League Phase'
Vince la Roma, pari Bologna: la classifica di Europa LeagueVai al contenuto
La Roma si qualifica direttamente agli ottavi se...
Attualmente a quota 15 punti al 6° posto che permette di evitare i playoff, i giallorossi torneranno in campo direttamente a marzo qualora andasse così:
- Vincono contro il Panathinaikos
- Pareggiano contro il Panathinaikos e vincono solo due tra Ferencvaros (15 punti), Porto (14) e Betis (14)
Formazioni ufficiali
- PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. All. Benitez
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas; Cristante, Pellegrini; Soulé. All. Gasperini
Le scelte di Gasperini
Emergenza assoluta tra i centravanti fra infortuni (Dovbyk e Ferguson) e nuovi acquisti (Malen e Vaz), ma non è tutto: i giallorossi hanno perso anche Dybala che è rimasto fermo dopo il Milan a causa di un colpo e svolgerà esami nelle prossime ore. Ecco perché gioca Soulé da 'falso nove' con Cristante e Pellegrini a sostegno. Rivoluzionato il centrocampo con la coppia El Aynaoui-Pisilli e sugli esterni Celik e Tsimikas. Chance in difesa per Ziolkowski insieme a Mancini e Ghilardi. E in porta gioca Gollini
Le scelte di Benitez
Già certo di un posto ai playoff e vecchia conoscenza del calcio italiano, l'allenatore spagnolo schiera altri ex Serie A come Lafont in porta e Kyriakopoulos a sinistra. Davanti, invece, il centravanti è Pantovic nel tridente con Taborda e Zaroury
Europa League, stasera 18 partite in contemporanea su Sky!
Ancora un'abbuffata di gol ed emozioni dopo l'ultima serata di Champions in diretta su Sky Sport
Gasperini: "Siamo corti, ma vogliamo evitare i playoff"
L'allenatore della Roma ha scherzato a Sky sull'assenza dei centravanti. L'INTERVISTA
Benitez: "Io alla Roma? Ho avuto la chance di allenarla"
Il Panathinaikos ha vinto ciascuna delle due precedenti partite europee contro la Roma, battendola 3-2 in casa e 3-2 in trasferta negli ottavi di finale di Europa League nel 2009/10
La Roma ha pareggiato 0-0 tre delle cinque trasferte europee in Grecia, registrando quattro clean sheet in cinque gare: ha comunque perso 3-2 contro il Panathinaikos nel febbraio 2010
Il Panathinaikos ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1 pareggio, 1 sconfitta), battendo anche la Fiorentina per 3-2 nella UEFA Conference League nella scorsa stagione
La Roma ha vinto ognuna delle ultime quattro partite di Europa League dopo aver sconfitto lo Stoccarda per 2-0 durante l'ultima giornata; non vince cinque gare di fila nelle maggiori competizioni europee dall'aprile 2021, quando ha raggiunto la semifinale della competizione
La Roma ha vinto tutte le ultime tre trasferte europee (punteggio aggregato di 7-1); solo tra settembre 2000 e febbraio 2001 i giallorossi sono arrivati a quattro successi esterni consecutivi in competizioni europee (nove gol fatti e uno subito in Coppa UEFA in quel caso)
Il Panathinaikos ha subito 99 falli in questa Europa League, meno solo di Rangers (105) e Nizza (101); almeno 11 in sei delle sette partite disputate
La Roma conta 73 recuperi offensivi in questa stagione di Europa League, ben 30 in più degli avversari di giornata (43); solamente il Basilea con 76 ha fatto meglio dei giallorossi nella competizione
Anass Zaroury del Panathinaikos ha segnato quattro gol in Europa League in questa stagione, di più ne ha realizzati solo Petar Stanic del Ludogorets (sei). Le sue quattro marcature sono arrivate da occasioni con un valore di soli 0.84 xG totali, il che lo rende il giocatore che ha superato maggiormente i suoi xG in questa competizione (+3.16)
Niccolò Pisilli non ha ancora segnato in trasferta in Europa League, ma nella competizione ha già trovato quattro reti all'età di 21 anni; l'ultimo italiano a fare meglio prima di compiere 22 anni è stato Patrick Cutrone (otto reti prima di questa età). GUARDA LE STATISTICHE DI PISILLI
In questa sfida si affrontano i due giocatori che hanno effettuato più tiri in questa Europa League: Matias Soulé della Roma e Tete del Panathinaikos (entrambi 23). Il giallorosso ha sempre registrato almeno due conclusioni nelle tre trasferte disputate, così come il brasiliano nelle tre gare interne. GUARDA LE STATISTICHE DI SOULÉ