Emergenza assoluta tra i centravanti fra infortuni (Dovbyk e Ferguson) e nuovi acquisti (Malen e Vaz), ma non è tutto: i giallorossi hanno perso anche Dybala che è rimasto fermo dopo il Milan a causa di un colpo e svolgerà esami nelle prossime ore. Ecco perché gioca Soulé da 'falso nove' con Cristante e Pellegrini a sostegno. Rivoluzionato il centrocampo con la coppia El Aynaoui-Pisilli e sugli esterni Celik e Tsimikas. Chance in difesa per Ziolkowski insieme a Mancini e Ghilardi. E in porta gioca Gollini