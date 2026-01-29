Offerte Sky
Panathinaikos-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League
©Ansa

L'ultima giornata del girone d'Europa League vede la Roma impegnata in trasferta contro il Panathinaikos (match in diretta su Sky Sport Uno alle 21). Gli uomini di Gasperini dovrebbero schierarsi con il doppio trequartista (Cristante-Pellegrini) dietro l'unica punta Soulé. In difesa, possibile chance per Ziolkowski. Le probabili formazioni di Panathinaikos-Roma

EUROPA LEAGUE, ULTIMA GIORNATA SU SKY

Probabili Formazioni

Roma
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
difensore centrale di destra
Roma
Jan Ziólkowski
Jan Ziólkowski
difensore centrale
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
difensore centrale di sinistra
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
esterno destro
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
mediano
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
mediano
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
esterno sinistro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
attaccante

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas; Cristante, Pellegrini; Soulé. All. Gasperini

La probabile formazione del Panathinaikos

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos; Siopis, Cerin; Taborda, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. All. Benitez

