L'ultima giornata del girone d'Europa League vede la Roma impegnata in trasferta contro il Panathinaikos (match in diretta su Sky Sport Uno alle 21). Gli uomini di Gasperini dovrebbero schierarsi con il doppio trequartista (Cristante-Pellegrini) dietro l'unica punta Soulé. In difesa, possibile chance per Ziolkowski. Le probabili formazioni di Panathinaikos-Roma
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas; Cristante, Pellegrini; Soulé. All. Gasperini
La probabile formazione del Panathinaikos
PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos; Siopis, Cerin; Taborda, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. All. Benitez