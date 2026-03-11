Sfida tutta italiana negli ottavi di finale di Europa League. Il Bologna affronta la Roma nell'andata del Dall'Ara. Italiano verso il tridente Bernardeschi-Dallinga-Rowe, mentre Gasperini dovrebbe lanciare dal 1' Ghilardi e Zaragoza. Appuntamento giovedì alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Bologna (4-3-3), la probabile formazione
Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Dallinga, Rowe. All. Italiano
- Se Miranda è disponibile, partirà dal 1'
- A centrocampo ballottaggio tra Ferguson e Moro
- Davanti Dallinga è in vantaggio su Castro, così come Rowe su Cambiaghi
Roma (3-4-2-1), la probabile formazione
Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Kone, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. All. Gasperini
- Previsti 4 cambi rispetto alla sconfitta di Genova
- In difesa dovrebbe giocare Ghilardi al posto di Mancini, poi Wesley (marcatore nella sfida di Serie A dello scorso agosto) invece di Tsimikas
- Sulla trequarti Zaragoza e Cristante anziché Pellegrini e Venturino