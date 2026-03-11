Offerte Sky
Bologna-Roma, le probabili formazioni degli ottavi di Europa League

Europa League
©Ansa

Sfida tutta italiana negli ottavi di finale di Europa League. Il Bologna affronta la Roma nell'andata del Dall'Ara. Italiano verso il tridente Bernardeschi-Dallinga-Rowe, mentre Gasperini dovrebbe lanciare dal 1' Ghilardi e Zaragoza. Appuntamento giovedì alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DELLE PARTITE DI EUROPA LEAGUE

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
João Mário
João Mário
terzino destro
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
mezzala sinistra
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
ala destra
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
attaccante
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ala sinistra

Bologna (4-3-3), la probabile formazione

Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Dallinga, Rowe. All. Italiano

  • Se Miranda è disponibile, partirà dal 1'
  • A centrocampo ballottaggio tra Ferguson e Moro
  • Davanti Dallinga è in vantaggio su Castro, così come Rowe su Cambiaghi
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
difensore centrale di destra
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
difensore centrale di sinistra
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
Roma
Bryan Zaragoza
Bryan Zaragoza
trequartista
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
trequartista
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

Roma (3-4-2-1), la probabile formazione

Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Kone, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. All. Gasperini

  • Previsti 4 cambi rispetto alla sconfitta di Genova
  • In difesa dovrebbe giocare Ghilardi al posto di Mancini, poi Wesley (marcatore nella sfida di Serie A dello scorso agosto) invece di Tsimikas
  • Sulla trequarti Zaragoza e Cristante anziché Pellegrini e Venturino

Europa League: Altre Notizie

Italiano: "Servirà una prestazione quasi perfetta"

Europa League

Vigilia del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma, che giovedì 12 marzo alle 18.45...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 12 marzo l’andata degli ottavi di finale di Europa League, su Sky e in streaming su NOW....

Bologna-Roma, Jablonski arbitra il derby italiano

Europa League

La Uefa ha ufficializzato la designazione arbitrale per Bologna-Roma, gara d’andata degli ottavi...

Europa League, negli ottavi il derby Bologna-Roma

Europa League

Negli ottavi di Europa League ci sarà il derby italiano tra Bologna e Roma. La partita di...

Italiano: "Io non lascio indietro nessuno"

BOLOGNA

Vincenzo Italiano si gode la qualificazione agli ottavi nonostante la sofferenza nella prima...
