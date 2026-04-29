Il calendario delle partite di Europa League

Su Sky e in streaming su NOW, le semifinali di Europa League live da seguire anche con Diretta Gol. Appuntamento alle 21.00 con Nottingham Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Giovedì 30 aprile le semifinali d’andata, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 21.00 il derby inglese Nottingham Forest-Aston Villa, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e Braga-Friburgo, su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

La copertina degli studi di Europa League sulle note dei Kasabian La copertina che apre gli studi di Europa e Conference League è sulle note del nuovo singolo dei Kasabian, "Great Pretender" (Sony Music/Columbia Records). Il brano, secondo estratto dal loro prossimo album Act III, in uscita il 17 luglio, è scritto da Serge Pizzorno e prodotto dallo stesso Serge e Mark Ralph. "'Great Pretender' parla della sindrome dell’impostore non come di una debolezza, ma come del segnale che si è sull’orlo di qualcosa di reale - racconta Serge a proposito del singolo - È quella sensazione che si prova un attimo prima di salire sul palco, quando le luci si abbassano ed è ora o mai più".