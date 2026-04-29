Il calendario delle partite di Europa League

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Europa League, il calendario e gli orari delle semifinali

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Su Sky e in streaming su NOW, le semifinali di Europa League live da seguire anche con Diretta Gol. Appuntamento alle 21.00 con Nottingham Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

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Giovedì 30 aprile le semifinali d’andata, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 21.00 il derby inglese Nottingham Forest-Aston Villa, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e Braga-Friburgo, su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. 

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

La copertina degli studi di Europa League sulle note dei Kasabian

La copertina che apre gli studi di Europa e Conference League è sulle note del nuovo singolo dei Kasabian, "Great Pretender" (Sony Music/Columbia Records). Il brano, secondo estratto dal loro prossimo album Act III, in uscita il 17 luglio, è scritto da Serge Pizzorno e prodotto dallo stesso Serge e Mark Ralph. "'Great Pretender' parla della sindrome dell’impostore non come di una debolezza, ma come del segnale che si è sull’orlo di qualcosa di reale - racconta Serge a proposito del singolo - È quella sensazione che si prova un attimo prima di salire sul palco, quando le luci si abbassano ed è ora o mai più".

Europa League, la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 30 aprile

  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-ASTON VILLA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti. Inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Zancan
  • alle 21.00: BRAGA-FRIBURGO su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Daniele Barone

Gli studi di Europa League

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
  • alle 23.45: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

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