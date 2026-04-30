Dove vedere Braga-Friburgo

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Braga-Friburgo per la semifinale d'andata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Daniele Barone. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita - dalle 20 e dalle 23 - con lo Studio Europa League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.45 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Inoltre, alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

I numeri di Braga e Friburgo

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Sporting Braga e Friburgo; la squadra portoghese ha vinto cinque dei 13 match nelle principali competizioni europee contro squadre tedesche (3N, 5P), sebbene tutte e cinque le vittorie siano arrivate nella fase a gironi, mentre non ha mai vinto né segnato nelle quattro partite disputate nella fase a eliminazione diretta contro queste avversarie (1N, 3P). L'unico precedente del Friburgo contro un club portoghese nelle coppe europee risale alla fase a gironi della Europa League 2013/14, terminato con un pareggio per 1-1 in casa e uno per 0-0 in trasferta contro l'Estoril Praia. Lo Sporting Braga ha raggiunto solo la sua seconda semifinale in una delle principali competizioni europee; nella Europa League 2010/11 eliminò i connazionali del Benfica, prima di perdere la finale contro il Porto. Il Friburgo ha raggiunto la semifinale di una competizione europea per la prima volta nella sua storia; includendo anche le squadre della Germania Est, sarà il 26° club tedesco a disputare una semifinale nelle principali competizioni europee e il primo a riuscirci per la prima volta dal Lipsia nella Champions League 2019/20. Lo Sporting Braga ha vinto la gara di andata in appena due degli ultimi 11 doppi confronti a eliminazione diretta in Europa League (1N, 8P), battendo il Monaco per 2-0 negli ottavi di finale del 2021/22 e i Rangers per 1-0 nei quarti di finale di quella stessa stagione. Il Friburgo ha segnato 11 gol nelle ultime tre partite di Europa League, battendo il Genk per 5-1 e ottenendo due vittorie per 3-0 e 3-1 contro il Celta Vigo nei quarti di finale.