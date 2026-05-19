L'Europa League è giunta all'atto conclusivo, con la sfida in programma a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sport 251 e in streaming su NOW). C'è l'azzurro Grifo nell'11 di Schuster, mentre Emery ritrova Onana in mezzo al campo e in avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione: di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di Schuster
FRIBURGO (4-2-3-1) la probabile formazione: Atubolu; Kübler, Lienhart, Ginter, Treu; Eggestein, Hüfler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster
- A guidare il reparto offensivo sarà Matanovic;
- nel tridente alle sue spalle anche l'italiano Grifo e Manzambi, anche se quest'ultimo potrebbe anche essere indietreggiato a centrocampo;
- Kübler e Treu agiranno da terzini nella difesa a 4
Le scelte di Emery
ASTON VILLA (4-2-3-1) la probabile formazione: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery
- L'allenatore spagnolo recupera Onana a centrocampo e lo schiera al fianco di Tielemans;
- confermata la classifica difesa a 4 davanti a Dibu Martinez, con Konsa e Pau Torres centrali;
- il riferimento avanzato sarà Watkins