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Friburgo-Aston Villa, le probabili formazioni della finale di Europa League

Europa League

L'Europa League è giunta all'atto conclusivo, con la sfida in programma a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sport 251 e in streaming su NOW). C'è l'azzurro Grifo nell'11 di Schuster, mentre Emery ritrova Onana in mezzo al campo e in avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione: di seguito le probabili formazioni

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Probabili Formazioni

Friburgo
Noah Atubolu
Noah Atubolu
Portiere
Friburgo
Lukas Kübler
Lukas Kübler
Terzino destro
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Friburgo
Philipp Lienhart
Philipp Lienhart
Difensore centrale
Friburgo
Matthias Ginter
Matthias Ginter
Difensore centrale
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Friburgo
Philipp Treu
Philipp Treu
Terzino sinistro
Friburgo
Maximilian Eggestein
Maximilian Eggestein
Centrocampista centrale
Friburgo
Nicolas Höfler
Nicolas Höfler
Centrocampista centrale
Friburgo
Jan-Niklas Beste
Jan-Niklas Beste
Ala destra
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Friburgo
Johan Manzambi
Johan Manzambi
Trequartista centrale
Friburgo
Vincenzo Grifo
Vincenzo Grifo
Ala sinistra
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Friburgo
Igor Matanovic
Igor Matanovic
Attaccante

Le scelte di Schuster

FRIBURGO (4-2-3-1) la probabile formazione: Atubolu; Kübler, Lienhart, Ginter, Treu; Eggestein, Hüfler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster

  • A guidare il reparto offensivo sarà Matanovic;
  • nel tridente alle sue spalle anche l'italiano Grifo e Manzambi, anche se quest'ultimo potrebbe anche essere indietreggiato a centrocampo;
  • Kübler e Treu agiranno da terzini nella difesa a 4
Aston Villa
Emiliano Martínez
Emiliano Martínez
Portiere
Aston Villa
Matty Cash
Matty Cash
Terzino destro
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Aston Villa
Ezri Konsa
Ezri Konsa
Difensore centrale
Aston Villa
Pau Torres
Pau Torres
Difensore centrale
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Aston Villa
Lucas Digne
Lucas Digne
Terzino sinistro
Aston Villa
Amadou Onana
Amadou Onana
Centrocampista centrale
Aston Villa
Youri Tielemans
Youri Tielemans
Centrocampista centrale
Aston Villa
John McGinn
John McGinn
Ala destra
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Aston Villa
Morgan Rogers
Morgan Rogers
Trequartista centrale
Aston Villa
Emiliano Buendía
Emiliano Buendía
Ala sinistra
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Aston Villa
Ollie Watkins
Ollie Watkins
Attaccante

Le scelte di Emery

ASTON VILLA (4-2-3-1) la probabile formazione: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery

  • L'allenatore spagnolo recupera Onana a centrocampo e lo schiera al fianco di Tielemans;
  • confermata la classifica difesa a 4 davanti a Dibu Martinez, con Konsa e Pau Torres centrali;
  • il riferimento avanzato sarà Watkins

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