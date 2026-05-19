L'Europa League è giunta all'atto conclusivo, con la sfida in programma a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sport 251 e in streaming su NOW). C'è l'azzurro Grifo nell'11 di Schuster, mentre Emery ritrova Onana in mezzo al campo e in avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione: di seguito le probabili formazioni

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