 Milan, lista Uefa per l'Europa League 2026 2027 i giocatori | Sky Sport
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Milan, la lista Uefa per l'Europa League 2026-2027: i giocatori

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Ufficiale l'elenco dei giocatori che il Milan ha inserito in lista per la prima parte dell'Europa League: c'è Fikayo Tomori, inizialmente fuori dal progetto. Out Bondo. Nella lista B Camarda e Bartesaghi. Qui tutte le scelte di Amorim

IL FOCUS SULLE AVVERSARIE DEL MILAN NEL GIRONE UNICO DI EUROPA LEAGUE

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