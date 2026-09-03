Milan, la lista Uefa per l'Europa League 2026-2027: i giocatori

Ufficiale l'elenco dei giocatori che il Milan ha inserito in lista per la prima parte dell'Europa League: c'è Fikayo Tomori, inizialmente fuori dal progetto. Out Bondo. Nella lista B Camarda e Bartesaghi. Qui tutte le scelte di Amorim
IL FOCUS SULLE AVVERSARIE DEL MILAN NEL GIRONE UNICO DI EUROPA LEAGUE
- Ogni club può inserire fino a 25 giocatori nella lista A, ma almeno 8 posti sono riservati ai giocatori formati localmente
- Di questi, almeno 4 devono essere cresciuti nel vivaio del club e altri 4 possono essere cresciuti in club della stessa federazione
- Se una squadra non riesce a coprire tutte queste 8 caselle, il numero massimo di giocatori inseribili si riduce di conseguenza
- C'è poi la lista B, riservata ai giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi che rispettano determinati requisiti di permanenza nel club
- Mike MAIGNAN
- Pietro TERRACCIANO
- Strahinja PAVLOVIC
- Filippo TERRACCIANO
- Koni DE WINTER
- Matteo GABBIA
- Mario GILA
- Pervis ESTUPIÑAN
- Sankhoun DIAWARA
- Fikayo TOMORI
- Luka MODRIC
- Adrien RABIOT
- Ardon JASHARI
- Yunus MUSAH
- Ruben LOFTUS-CHEEK
- Alexis SAELEMAEKERS
- DIEGO MOREIRA
- Christian PULISIC
- Omari HUTCHINSON
- Samuel CHUKWUEZE
- Alphadjo CISSÉ
- Gonçalo RAMOS
- TORRIANI
- PITTARELLA
- BARTESAGHI
- VLADIMIROV
- COMOTTO
- CAMARDA
- L'unico escluso resta Warren Bondo