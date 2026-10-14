Celta Vigo-Juventus, le probabili formazioni del match di Europa League

La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il Nec. Spalletti dovrebbe puntare su Woltemade in attacco assistito da Alajbegovic e Conceicao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly (favorito su Bremer) mentre sulle fasce Nico Gonzalez (più di McKennie) e Cambiaso. Il match è in programma giovedì 15 ottobre alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Spalletti
JUVENTUS (3-4-2-1), le probabili formazioni: Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
- Spalletti dovrebbe proporre la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer
- L'altro ballottaggio è sulla fascia destra, dove Nico Gonzalez è avanti su McKennie. Sulla sinistra c'è Cambiaso
- Panchina iniziale per Kolo Muani: dal 1' dovrebbe giocare Woltemade, assistito da Conceicao e Alajbegovic
La probabile formazione del Celta Vigo
CELTA VIGO (4-3-3), la probabile formazione: Radu, Sebastián Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba; Javi Galán, Iago Aspas, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. All.