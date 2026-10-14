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Celta Vigo-Juventus, le probabili formazioni del match di Europa League

Europa League

La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il Nec. Spalletti dovrebbe puntare su Woltemade in attacco assistito da Alajbegovic e Conceicao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly (favorito su Bremer) mentre sulle fasce Nico Gonzalez (più di McKennie) e Cambiaso. Il match è in programma giovedì 15 ottobre alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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Probabili Formazioni

Juventus
Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
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Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Juventus
Nico González
Nico González
esterno destro
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
centrocampista centrale
Juventus
Pape Sarr
Pape Sarr
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
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Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
trequartista
Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
Kerim-Sam Alajbegovic
trequartista
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Juventus
Nick Woltemade
Nick Woltemade
attaccante

Le possibili scelte di Spalletti

JUVENTUS (3-4-2-1), le probabili formazioni: Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

  • Spalletti dovrebbe proporre la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer
  • L'altro ballottaggio è sulla fascia destra, dove Nico Gonzalez è avanti su McKennie. Sulla sinistra c'è Cambiaso
  • Panchina iniziale per Kolo Muani: dal 1' dovrebbe giocare Woltemade, assistito da Conceicao e Alajbegovic

La probabile formazione del Celta Vigo

CELTA VIGO (4-3-3), la probabile formazione: Radu, Sebastián Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba; Javi Galán, Iago Aspas, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. All. 

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