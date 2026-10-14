Celta Vigo-Juventus, le probabili formazioni del match di Europa League

La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il Nec. Spalletti dovrebbe puntare su Woltemade in attacco assistito da Alajbegovic e Conceicao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly (favorito su Bremer) mentre sulle fasce Nico Gonzalez (più di McKennie) e Cambiaso. Il match è in programma giovedì 15 ottobre alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

SPALLETTI A SKY: "DOBBIAMO ESSERE VENOSI"