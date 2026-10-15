Dove vedere Celta Vigo-Juventus

Appuntamento oggi con la seconda giornata dell'Europa League: in campo Celta Vigo e Juve , impegnate oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Celta Vigo-Juventus, seconda giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena, inviato Giovanni Guardalà; Diretta Gol con Dario Massara. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Da non perdere inoltre Sky Calcio Show : alle 20 e alle 23 Federica Masolin sarà in studio insieme ai talent e i giornalisti di Sky Sport: Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi. A mezzanotte appuntamento inoltre con Mario Giunta e After Party Show per ripercorrere i momenti più significativi delle due giornate appena concluse, insieme a Stefano Borghi, Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.

I numeri di Celta Vigo e Juve

Il Celta Vigo e la Juventus si sono affrontate negli ottavi di finale della Coppa UEFA nella stagione 1999/2000: dopo aver perso 1-0 all'andata in trasferta, il Celta Vigo ha vinto 4-0 in casa al ritorno, superando il turno. La Juventus non vince da sei partite nelle principali competizioni europee contro squadre spagnole (3N, 3P); l'ultimo successo risale al 3-0 contro il Barcellona nel dicembre 2020. Il Celta Vigo ha perso le ultime tre partite di Europa League, registrando la sua peggior striscia di sconfitte di sempre nelle principali competizioni europee. Dopo avere perso per 0-2 la prima partita casalinga in assoluto nelle maggiori competizioni europee (il 15 settembre 1971, contro l'Aberdeen in Coppa UEFA), il Celta Vigo è rimasto imbattuto in ciascuno dei successivi nove primi match interni stagionali in questi tornei (7V, 2N), incluse tre vittorie - tutte in Coppa UEFA/Europa League - nelle ultime tre sfide di questo tipo. Dopo il successo per 5-0 sul NEC nella 1^ giornata, la Juventus potrebbe vincere senza subire gol entrambe le prime due gare stagionali in Coppa UEFA/Europa League per la prima volta dal 2013/14 (2-0 sia all'andata che al ritorno ai sedicesimi di finale contro Trabzonspor). La Juventus ha vinto 5-0 nella prima giornata contro il NEC, segnando cinque gol con soli 11 tiri: miglior percentuale realizzativa nel primo turno del torneo. I bianconeri hanno inoltre mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite della fase a gironi/campionato tra Europa League e Champions League.