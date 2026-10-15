Di mestiere fa il difensore centrale, ma i piedi sono da numero 10. E non a caso è brasiliano. Volnei ha aperto la seconda giornata della League Phase di Europa League tra Torreense e Sunderland con un gol clamoroso: partenza dalla propria metà campo, progressione palla al piede, dribbling secco sull'avversario e destro a giro sotto l'incrocio. Uno spettacolo per tutti i tifosi di casa che hanno potuto apprezzare questa magia del loro difensore dal vivo

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