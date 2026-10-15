Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Torreense-Sunderland, parte dalla difesa e segna: il coast to coast di Volnei è pazzesco

Europa League

Di mestiere fa il difensore centrale, ma i piedi sono da numero 10. E non a caso è brasiliano. Volnei ha aperto la seconda giornata della League Phase di Europa League tra Torreense e Sunderland con un gol clamoroso: partenza dalla propria metà campo, progressione palla al piede, dribbling secco sull'avversario e destro a giro sotto l'incrocio. Uno spettacolo per tutti i tifosi di casa che hanno potuto apprezzare questa magia del loro difensore dal vivo

CLASSIFICA - TUTTI GLI HIGHLIGHTS

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europa League: Altre Notizie

Conceiçao: "Cambio? Non ho litigato con nessuno"

juventus

L'attaccante della Juventus ha voluto chiarire la dinamica relativa alla sua sostituzione: "Non...

Spalletti: "Rabbia Conceiçao? Spero con se stesso"

juventus

L'allenatore della Juve analizza il successo in rimonta a Vigo anche se non è soddisfatto del...

Destro, sinistra e testa: tripletta show di Cisse

video

Un Cisse scatenato nella vittoria del Milan per 4-0 col Salisburgo: tripletta perfetta per...

Contrasta Tomori, Baidoo vola dietro i cartelloni

Europa League

Goffa caduta, per fortuna senza conseguenze, per Edmund Baidoo nel match di Europa League tra...

Amorim: "Non è stata la nostra miglior partita"

Europa League

L'allenatore rossonero a Sky dopo lo 0-4: "È una bella serata e ci portiamo a casa questa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE