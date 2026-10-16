Fabio Capello analizza i successi di Milan e Juventus, rispettivamente contro Salisburgo e Celta Vigo nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. "Dei rossoneri quello che mi è piaciuto di più è stata la padronanza. Bianconeri più incisivi con Woltemade e Kolo Muani in campo"

Capello: "Mi è piaciuta molto la padronanza del Milan"

Fabio Capello ha commentato la vittoria 4-0 del Milan sul campo del Salisburgo, nella seconda giornata di Europa League: "Ho apprezzato questo Milan. Finalmente bene Loftus-Cheek, l'ho visto entrare deciso sul pallone e recuperare. Lui e Rabiot hanno aiutato molto i compagni di squadra. Tutti hanno lottato. Cisse ha capacità balistica, ma col Salisburgo ha fatto qualcosa di più segnando tre gol. E' un giocatore interessante, che però deve ancora maturare. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la padronanza dei rossoneri, contro una squadra che mi ha deluso. La squadra di Amorim non ha mai sofferto il ritmo".