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Europa League, Fabio Capello commenta le vittorie di Milan e Juventus. Video

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Fabio Capello analizza i successi di Milan e Juventus, rispettivamente contro Salisburgo e Celta Vigo nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. "Dei rossoneri quello che mi è piaciuto di più è stata la padronanza. Bianconeri più incisivi con Woltemade e Kolo Muani in campo"

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Capello: "Mi è piaciuta molto la padronanza del Milan"

Fabio Capello ha commentato la vittoria 4-0 del Milan sul campo del Salisburgo, nella seconda giornata di Europa League: "Ho apprezzato questo Milan. Finalmente bene Loftus-Cheek, l'ho visto entrare deciso sul pallone e recuperare. Lui e Rabiot hanno aiutato molto i compagni di squadra. Tutti hanno lottato. Cisse ha capacità balistica, ma col Salisburgo ha fatto qualcosa di più segnando tre gol. E' un giocatore interessante, che però deve ancora maturare. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la padronanza dei rossoneri, contro una squadra che mi ha deluso. La squadra di Amorim non ha mai sofferto il ritmo". 

Capello: "Con Woltemade e Kolo Muani Juve più incisiva"

Fabio Capello - dopo il successo della Juventus 2-1 sul campo del Celta Vigo - ha elogiato la coppia offensiva Kolo Muani-Woltemade: "Hanno segnato entrambi, è questa la cosa più importante. Il gol di Kolo Muani è stato molto bello. Si è mosso da attaccante puro arrivando da una posizione defilata, ha tagliato il campo da sinistra e probabilmente si è sentito più libero. Da prima punta si sente più ingabbiato, mentre da altre posizioni vede lo specchio in modo diversoWoltemade? Ho visto un attaccante che lì ci può stare, ma ha bisogno di un giocatore intorno che si muove. Sa tenere palla, sa fare il punto di riferimento. Non ho capito perché non hanno crossato mai, con uno così grande davanti. La palla non deve solo colpirla di testa, può anche arrivargli addosso".

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