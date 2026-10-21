Il calendario delle partite di Europa League

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Europa League, il calendario e gli orari delle partite della terza giornata

guida tv

Giovedì 22 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW l’Europa League con la terza giornata di "League Phase". Alle 18.45 Juventus-Rennes e alle 21.00 Bournemouth-Milan. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

EUROPA LEAGUE: RISULTATI E ULTIME NOTIZIE

Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 22 ottobre in scena la terza giornata della “League Phase” di Europa League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo in Europa League: alle 18.45 la sfida all’Allianz Stadium contro il Rennes, su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; alle 21.00 toccherà alla Milan in casa del Bournemouth, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. 

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18.00 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini; alle 20.00 e alle 23.00 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Europa League, la terza giornata della "League Phase" su Sky e NOW

Giovedì 22 ottobre

  • ore 18.45: JUVENTUS-RENNES su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi, inviati Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Federico Cosatti, Diretta Gol Federico Zancan
  • ore 18.45: OFI CRETA-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Cristiano Tognoli, Diretta Gol Gaia Brunelli
  • ore 18.45: LECH POZNAN-SUNDERLAND su Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251

ARARAT-AZ ALKMAAR

FERENCVÁROS-TORREENSE

DINAMO ZAGABRIA-NEC

UNION SAINT GILLOISE-HAPOEL BEER SHEVA

STURM GRAZ-OLYMPIQUE MARSIGLIA

  • ore 21.00: BOURNEMOUTH-MILAN su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Marianella, commento Aldo Serena, inviati Valentina Mariani e Peppe Di Stefano, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • ore 21.00: BESIKTAS-CRYSTAL PALACE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 21.00: CELTIC-CELTA VIGO su Sky Sport Mix e Sky Sport 256. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • ore 21.00: HOFFENHEIM-OLYMPIQUE LIONE su Sky Sport 257. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251

VIKTORIA PLZEN-LEVSKI SOFIA

JAGIELLONIA-ANDERLECHT

LILLESTROEM-REAL SOCIEDAD

CELJE-SALISBURGO

OLYMPIACOS-SPARTA PRAGA

OMONIA-BENFICA

Gli studi di Sky Sport

  • Dalle 18.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini
  • Dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi
  • Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta 

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