Il calendario delle partite di Europa League

Giovedì 22 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW l’Europa League con la terza giornata di "League Phase". Alle 18.45 Juventus-Rennes e alle 21.00 Bournemouth-Milan. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 22 ottobre in scena la terza giornata della “League Phase” di Europa League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol , su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo in Europa League : alle 18.45 la sfida all’Allianz Stadium contro il Rennes , su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; alle 21.00 toccherà alla Milan in casa del Bournemouth , su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18.00 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini; alle 20.00 e alle 23.00 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.