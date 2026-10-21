Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della terza giornataguida tv
Giovedì 22 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW l’Europa League con la terza giornata di "League Phase". Alle 18.45 Juventus-Rennes e alle 21.00 Bournemouth-Milan. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 22 ottobre in scena la terza giornata della “League Phase” di Europa League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo in Europa League: alle 18.45 la sfida all’Allianz Stadium contro il Rennes, su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; alle 21.00 toccherà alla Milan in casa del Bournemouth, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18.00 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini; alle 20.00 e alle 23.00 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Europa League, la terza giornata della "League Phase" su Sky e NOW
Giovedì 22 ottobre
- ore 18.45: JUVENTUS-RENNES su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi, inviati Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Federico Cosatti, Diretta Gol Federico Zancan
- ore 18.45: OFI CRETA-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Cristiano Tognoli, Diretta Gol Gaia Brunelli
- ore 18.45: LECH POZNAN-SUNDERLAND su Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Matteo Marceddu
- ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
ARARAT-AZ ALKMAAR
FERENCVÁROS-TORREENSE
DINAMO ZAGABRIA-NEC
UNION SAINT GILLOISE-HAPOEL BEER SHEVA
STURM GRAZ-OLYMPIQUE MARSIGLIA
- ore 21.00: BOURNEMOUTH-MILAN su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Marianella, commento Aldo Serena, inviati Valentina Mariani e Peppe Di Stefano, Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: BESIKTAS-CRYSTAL PALACE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: CELTIC-CELTA VIGO su Sky Sport Mix e Sky Sport 256. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Filippo Benincampi
- ore 21.00: HOFFENHEIM-OLYMPIQUE LIONE su Sky Sport 257. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Matteo Marceddu
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251
VIKTORIA PLZEN-LEVSKI SOFIA
JAGIELLONIA-ANDERLECHT
LILLESTROEM-REAL SOCIEDAD
CELJE-SALISBURGO
OLYMPIACOS-SPARTA PRAGA
OMONIA-BENFICA
Gli studi di Sky Sport
- Dalle 18.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini
- Dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi
- Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta