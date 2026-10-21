Infortunio Ramos (Milan), sovraccarico muscolare: salta gara col Bournemouth

Problema per Gonçalo Ramos nell'allenamento di questo mercoledì mattina. L'attaccante portoghese ha un sovraccarico muscolare al polpaccio e per questo infortunio non sarà convocato per Bouremouth-Milan di Europa League. In programma esami strumentali giovedì mattina per capire l'entità infortunio e stabilire i tempi di recupero
Era arrivato di prima mattina a Milanello sorridente, nonostante la pioggia battente, e invece Gonzalo Ramos è stato ripreso dalle telecamere di Sky lasciare il centro sportivo all’ora di pranzo scuro in volto. Il motivo è il problema fisico accusato durante l’allenamento di questo mercoledì mattina. Sovraccarico muscolare a un polpaccio: questa è la prima diagnosi a caldo, che lo esclude dai convocati per la trasferta di Europa League in casa del Bournemouth (diretta giovedì alle ore 21 su Sky Sport e streaming su NOW) .
Quante gare salterà Gonzalo Ramos?
In Inghilterra al posto del centravanti portoghese ci sarà ancora una volta il giovane Camarda. L’assenza sarà solo per questa gara o se si protrarrà più a lungo? A questa domanda si potrà rispondere soltanto dopo gli esami strumentali a cui sarà sottoposto Ramos nella giornata di giovedì. Lì si capirà se c’è una lesione e, nel caso, di che entità.
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Gli altri infortunati del Milan
In casa Milan dunque c’è un’infermeria sempre più affollata. Prima di Ramos si era fermato Samuel Chukwueze, che dopo la partita vinta contro l’Atalanta ha accusato un dolore all'anca sinistra e nelle prossime ore si sottoporrà a una visita specialistica. Rischia uno stop importante. Torneranno direttamente nel 2027 invece Matteo Gabbia (out per una lesione del muscolo flessore della coscia con parziale interessamento tendineo) e Alexis Saelemaekers (operato alla caviglia, atteso al rientro solo nel 2027 dopo l'operazione alla caviglia).