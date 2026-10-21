Infortunio Ramos (Milan), sovraccarico muscolare: salta gara col Bournemouth

Problema per Gonçalo Ramos nell'allenamento di questo mercoledì mattina. L'attaccante portoghese ha un sovraccarico muscolare al polpaccio e per questo infortunio non sarà convocato per Bouremouth-Milan di Europa League. In programma esami strumentali giovedì mattina per capire l'entità infortunio e stabilire i tempi di recupero ANCHE CHUKWUEZE KO: I DETTAGLI

Era arrivato di prima mattina a Milanello sorridente, nonostante la pioggia battente, e invece Gonzalo Ramos è stato ripreso dalle telecamere di Sky lasciare il centro sportivo all’ora di pranzo scuro in volto. Il motivo è il problema fisico accusato durante l’allenamento di questo mercoledì mattina. Sovraccarico muscolare a un polpaccio: questa è la prima diagnosi a caldo, che lo esclude dai convocati per la trasferta di Europa League in casa del Bournemouth (diretta giovedì alle ore 21 su Sky Sport e streaming su NOW) .

Quante gare salterà Gonzalo Ramos? In Inghilterra al posto del centravanti portoghese ci sarà ancora una volta il giovane Camarda. L’assenza sarà solo per questa gara o se si protrarrà più a lungo? A questa domanda si potrà rispondere soltanto dopo gli esami strumentali a cui sarà sottoposto Ramos nella giornata di giovedì. Lì si capirà se c’è una lesione e, nel caso, di che entità. Leggi anche Dolore all'anca per Chukwueze: rischia lungo stop