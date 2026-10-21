Dopo la pesante sconfitta in campionato contro la Lazio, la Juventus vuole continuare a vincere in Europa League. Giovedì alle 18:45, i bianconeri sfidano il Rennes alle 18.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In attacco, come confermato da Spalletti, dovrebbe esserci per la prima volta la coppia Kolo Muani-Woltemade. Dubbio in difesa con Kelly in vantaggio su Lucumí. Di seguito le probabili formazioni
LE PAROLE DI SPALLETTI - LE PAROLE DI KOLO MUANI
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Spalletti
JUVENTUS (3-4-1-2), la probabile formazione: Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
- Il grande ballottaggio è in difesa con Kelly in vantaggio su Lucumí
- A centrocampo dovrebbe giocare dal 1' la coppia composta da Douglas Luiz e Koopmeiners
- La novità è in attacco dove per la prima volta dovrebbero giocare Kolo Muani e Woltemade insieme
La probabile formazione del Rennes
RENNES (4-3-3), la probabile formazione: Samba; Reynolds, Cresswell, Ait Boudlal, Nagida; Szymanski, Rongier, Camara; Blas, Dia, Soumare. All. Haise