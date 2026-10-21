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Juventus-Rennes, le probabili formazioni del match di Europa League

Europa League

Dopo la pesante sconfitta in campionato contro la Lazio, la Juventus vuole continuare a vincere in Europa League. Giovedì alle 18:45, i bianconeri sfidano il Rennes alle 18.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In attacco, come confermato da Spalletti, dovrebbe esserci per la prima volta la coppia Kolo Muani-Woltemade. Dubbio in difesa con Kelly in vantaggio su Lucumí. Di seguito le probabili formazioni

LE PAROLE DI SPALLETTI - LE PAROLE DI KOLO MUANI

 

Probabili Formazioni

Juventus
Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
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Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Juventus
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
pubblicità
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
trequartista
Juventus
Nick Woltemade
Nick Woltemade
attaccante centrale
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Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
attaccante centrale

Le possibili scelte di Spalletti

JUVENTUS (3-4-1-2), la probabile formazione: Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

  • Il grande ballottaggio è in difesa con Kelly in vantaggio su Lucumí
  • A centrocampo dovrebbe giocare dal 1' la coppia composta da Douglas Luiz e Koopmeiners
  • La novità è in attacco dove per la prima volta dovrebbero giocare Kolo Muani e Woltemade insieme

La probabile formazione del Rennes

RENNES (4-3-3), la probabile formazione: Samba; Reynolds, Cresswell, Ait Boudlal, Nagida; Szymanski, Rongier, Camara; Blas, Dia, Soumare. All. Haise

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