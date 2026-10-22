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Bournemouth-Milan, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

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Appuntamento oggi con la terza giornata dell'Europa League: in campo Bournemouth e Milan, impegnate oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Dove vedere Bournemouth-Milan in tv

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Bournemouth-Milan, terza giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Aldo Serena, inviati Valentina Mariani e Peppe Di Stefano, Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

I numeri di Bournemouth e Milan

Il Bournemouth sarà la dodicesima squadra inglese diversa affrontata dal Milan nelle principali competizioni europee; il Milan ha pareggiato la prima sfida contro ciascuno degli ultimi sei club inglesi incontrati, incluso il 3-3 contro il Liverpool nella finale di Champions League 2005, persa poi ai rigori. Il Milan ha vinto solo due delle 22 trasferte europee giocate in Inghilterra (7N, 13P), battendo il Manchester United nel febbraio 2005 e il Newcastle nel dicembre 2023, nella trasferta inglese più recente. Dopo il 4-0 contro il Salisburgo, il Milan potrebbe ottenere due successi consecutivi con annesso clean sheet in una delle principali competizioni europee per la prima volta dal periodo tra ottobre 2022 e febbraio 2023 (tre di fila, in Champions League). Il Milan potrebbe ottenere due successi esterni consecutivi in Coppa UEFA/Europa League solo per la quarta volta nella sua storia, la prima dall'ottobre 2008 (contro Zurigo e Heerenveen in quel caso). Inoltre, solo tra settembre e novembre 2001 ha ottenuto due successi di fila in trasferta senza subire gol nella competizione (2-0 v Bate Borisov e 1-0 v CSKA Sofia). Il Bournemouth punta a diventare la prima squadra inglese a vincere le prime tre partite in una grande competizione europea dai tempi del Sunderland nella Coppa delle Coppe 1973/74.

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