Appuntamento oggi con la terza giornata dell'Europa League: in campo Bournemouth e Milan, impegnate oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Dove vedere Bournemouth-Milan in tv

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Bournemouth-Milan, terza giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Aldo Serena, inviati Valentina Mariani e Peppe Di Stefano, Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.