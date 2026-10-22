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Juventus-Rennes, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

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Appuntamento oggi con la terza giornata dell'Europa League: in campo Juve e Rennes, impegnate oggi alle 18.45. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Dove vedere Juventus-Rennes in tv

Oggi alle ore 18.45 appuntamento da non perdere con Juventus-Rennes, terza giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi, inviati Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Federico Cosatti, Diretta Gol con Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

I numeri di Juventus e Rennes

Juventus e Rennes si sono affrontate nella finale della Coppa Intertoto UEFA 1999, con i bianconeri che hanno vinto 4-2 tra andata e ritorno (2-0 in casa, 2-2 in trasferta). La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite contro squadre francesi nelle principali competizioni UEFA (1V, 3N), dopo aver perso tre delle precedenti quattro (1V); inoltre, dopo l'1-1 contro il Lille (novembre 2024) e 0-0 contro il Monaco (gennaio 2026), la Juve potrebbe impattare tre sfide consecutive contro queste avversarie per la prima volta nella sua storia. In tutte le competizioni europee, il Rennes ha perso tutte e quattro le trasferte disputate in Italia, uscendo sconfitto ogni volta contro una squadra diversa (Juventus, Udinese, Lazio, Milan). La Juventus ha vinto ciascuna delle ultime tre partite tra Champions ed Europa League e non registra più successi consecutivi nelle grandi competizioni europee da febbraio-aprile 2023: quattro di fila, tutti in Europa League. La Juventus ha vinto le ultime quattro partite casalinghe nelle principali competizioni europee, segnando 12 gol e subendone due. La Juventus, miglior attacco di questa Europa League al pari del Besiktas (sette), potrebbe segnare almeno otto gol nelle prime tre partite stagionali di una grande competizione europea per la prima volta dal 2003/04: otto reti nelle prime tre di Champions League in quel caso (v Galatasaray, Olympiakos e Real Sociedad). Il Rennes ha iniziato questa stagione di Europa League senza sconfitte (1V, 1N).

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