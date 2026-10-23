Il commento di Fabio Caressa a Sky dopo il pareggio interno dei bianconeri contro il Rennes in Europa League: "In questa squadra manca un nucleo forte che trasmetta il pensiero dell'allenatore in campo. È anche un tema culturale, il blocco italiano comandava, ora è assente anche Locatelli e questo si sente". E poi resta vivo il tema dell'attacco, con Kolo Muani che non convince, nonostante il grande investimento

JUVE-RENNES 2-2: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE