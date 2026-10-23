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Juventus, Caressa: "Il pensiero di Spalletti non viene messo in campo"

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Il commento di Fabio Caressa a Sky dopo il pareggio interno dei bianconeri contro il Rennes in Europa League: "In questa squadra manca un nucleo forte che trasmetta il pensiero dell'allenatore in campo. È anche un tema culturale, il blocco italiano comandava, ora è assente anche Locatelli e questo si sente". E poi resta vivo il tema dell'attacco, con Kolo Muani che non convince, nonostante il grande investimento

JUVE-RENNES 2-2: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

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