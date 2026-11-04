Per il quarto impegno di Europa League, la Juventus domani, giovedì 5 novembre, sarà in trasferta contro l’AZ Alkmaar (match in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Senza McKennie affaticato, Spalletti a centrocampo punta su Sarr e Koopmeiners. In difesa rientrano Gatti e Kelly, davanti Kolo con Woltemade e Alajbegovic trequartista. Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Juventus
Probabili Formazioni
La probabile formazione
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
- Spalletti conferma la coppia d’attacco formata da Woltemade (già 3 gol in 3 partite di Europa League) e Kolo Muani, con Alajbegovic trequartista come contro il Napoli
- Rispetto al match vinto sabato sera, in difesa ci sono Gatti e Kelly dal 1’ con Bremer
- McKennie fermo per affaticamento: Sarr sostituisce Douglas Luiz e forma con Koopmeiners la coppia di centrocampo
- a destra Kalulu prende il posto di Cabal, Cambiaso sulla sinistra
- oltre a Ekhator, tra i convocati quattro giovani: Owusu, Pagnucco, Elimoghale e Merola
La probabile formazione
AZ ALKMAAR (4-3-3): De Busser; Maikuma, Schouten, Hoedt, de Wit; P. Koopmeiners, Byskov, Kwakman; Weslley Patati, Kovacs, Oufkir. All. Echteld