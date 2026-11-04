Per il quarto impegno di Europa League, la Juventus domani, giovedì 5 novembre, sarà in trasferta contro l’AZ Alkmaar (match in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Senza McKennie affaticato, Spalletti a centrocampo punta su Sarr e Koopmeiners. In difesa rientrano Gatti e Kelly, davanti Kolo con Woltemade e Alajbegovic trequartista. Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Juventus

SPALLETTI: "SQUADRA HA RISPOSTO"