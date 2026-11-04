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AZ Alkmaar-Juventus, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League

Per il quarto impegno di Europa League, la Juventus domani, giovedì 5 novembre, sarà in trasferta contro l’AZ Alkmaar (match in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Senza McKennie affaticato, Spalletti a centrocampo punta su Sarr e Koopmeiners. In difesa rientrano Gatti e Kelly, davanti Kolo con Woltemade e Alajbegovic trequartista. Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Juventus

SPALLETTI: "SQUADRA HA RISPOSTO"

Probabili Formazioni

Juventus
Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
portiere
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale di destra
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Juventus
Bremer
Bremer
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
esterno destro
Juventus
Pape Sarr
Pape Sarr
centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
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Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
Kerim-Sam Alajbegovic
trequartista
Juventus
Nick Woltemade
Nick Woltemade
attaccante
pubblicità
Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
attaccante

La probabile formazione

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

  • Spalletti conferma la coppia d’attacco formata da Woltemade (già 3 gol in 3 partite di Europa League) e Kolo Muani, con Alajbegovic trequartista come contro il Napoli
  • Rispetto al match vinto sabato sera, in difesa ci sono Gatti e Kelly dal 1’ con Bremer
  • McKennie fermo per affaticamento: Sarr sostituisce Douglas Luiz e forma con Koopmeiners la coppia di centrocampo
  • a destra Kalulu prende il posto di Cabal, Cambiaso sulla sinistra
  • oltre a Ekhator, tra i convocati quattro giovani: Owusu, Pagnucco, Elimoghale e Merola

La probabile formazione

AZ ALKMAAR (4-3-3): De Busser; Maikuma, Schouten, Hoedt, de Wit; P. Koopmeiners, Byskov, Kwakman; Weslley Patati, Kovacs, Oufkir. All. Echteld 

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