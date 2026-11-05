Appuntamento oggi con la quarta giornata dell'Europa League: in campo Az Alkmaar e Juventus, impegnate oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Az Alkmaar-Juventus, quarta giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Federico Cosatti, Diretta Gol Paolo Ciarravano. Alle 18.45- su Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

I numeri di Az Alkmaar e Juventus

AZ e Juventus si affrontano per la prima volta nelle competizioni europee; i padroni di casa sono imbattuti nelle ultime cinque sfide europee contro squadre italiane (4V, 1N). La Juve è imbattuta nelle tre partite di Europa League contro squadre olandesi (2V, 1N), avendo segnato sette gol e subendone soltanto uno in questi incontri. La Juve ha vinto l'ultima partita disputata contro una squadra olandese nelle competizioni europee (5-0 v NEC il 17 settembre scorso) e potrebbe ottenere due successi di fila contro squadre di questa nazione in campo europeo per la prima volta dal 2024/25, contro il PSV in Champions League (3-1 e 2-1). L'AZ è imbattuto nelle ultime 17 partite casalinghe in Europa (14V, 3N), dalla sconfitta per 4-1 contro l'Aston Villa in Conference League nell'ottobre 2023. Dopo il successo contro il Celta Vigo (2-1), la Juventus potrebbe ottenere due vittorie esterne di fila in campo europeo per la prima volta dal 2022/23, sempre in Europa League (v Nantes e Friburgo tra febbraio e marzo 2023). La Juventus ha perso solo una delle ultime 10 partite europee (6V, 3N), segnando 2 o più gol in otto di queste gare. Solo il Benfica (10) ha segnato più gol rispetto alla Juventus (nove, come Ferencváros e Beşiktaş) in questa Europa League; i bianconeri non segnavano così tanto nelle prime tre gare in una singola edizione di una competizione europea dal 1999/2000 (13 in Coppa Uefa).