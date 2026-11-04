Europa League, il calendario e gli orari delle partite della quarta giornataguida tv
Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata della League Phase di Europa League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre in scena la quarta giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo in Europa League: alle 18.45 la sfida a San Siro contro il Ferencváros, su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Alle 21.00 toccherà alla Juventus in casa dell’AZ Alkmaar, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti dai campi sono a cura degli inviati Giovanni Guardalà e Federico Cosatti. Alle 18.45 appuntamento anche con l’Atalanta in Conference League, impegnata alla New Balance Arena contro il Kairat Almaty, su Sky Sport Arena e Sky Sport 254.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Europa League, la programmazione della 4^ giornata di League Phase
Mercoledì 4 novembre
- ore 16.30: RENNES-OLYMPIACOS su Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Zanon
- Giovedì 5 novembre
- ore 18.45: MILAN-FERENCVÁROS su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini, Diretta Gol Dario Massara
- ore 18.45: CRYSTAL PALACE-HOFFENHEIM su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Matteo Marceddu
- ore 18.45: SPARTA PRAGA-BOURNEMOUTH su Sky Sport 256. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport 251
LILLESTRØM -VIKTORIA PLZEN
NEC-OMONIA NICOSIA
LEVSKI SOFIA-JAGIELLONIA
REAL SOCIEDAD-OLYMPIQUE LIONE
ANDERLECHT-SALISBURGO
- ore 21.00: AZ ALKMAAR-JUVENTUS su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Federico Cosatti, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: BAYER LEVERKUSEN-OLYMPIQUE MARSIGLIA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. Telecronaca Giovanni Cristiano, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: CELTIC-BESIKTAS su Sky Sport 256. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Matteo Marceddu
- ore 21.00: SUNDERLAND-DINAMO ZAGABRIA su Sky Sport 257. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Manuel Favia
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
HAPOEL BEER SHEVA-OFI CRETA
CELTA VIGO-UNION SAINT GILLOISE
TORREENSE-ARARAT
STURM GRAZ-CELJE
BENFICA-LECH POZNAN
Gli studi di Europa League
- Dalle 18.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni
- Dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23)
- Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta