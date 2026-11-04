Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW , la quarta giornata della League Phase di Europa League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre in scena la quarta giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo in Europa League: alle 18.45 la sfida a San Siro contro il Ferencváros, su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Alle 21.00 toccherà alla Juventus in casa dell’AZ Alkmaar, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti dai campi sono a cura degli inviati Giovanni Guardalà e Federico Cosatti. Alle 18.45 appuntamento anche con l’Atalanta in Conference League, impegnata alla New Balance Arena contro il Kairat Almaty, su Sky Sport Arena e Sky Sport 254.