La Juve rimette in piedi la partita contro l'Omonia con Cambiaso: mancino da lontano all'incrocio dei pali praticamente perfetto per l'1-1 bianconero. Riguarda qui il suo bellissimo gol
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