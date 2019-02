IL PUNTO DEBOLE - La difesa, come comprensibile in un calcio votato all'attacco, è dove la squadra di Francoforte potrebbe essere più vulnerabile. Sei, appena, i clean-sheet in stagione. In più zero le vittorie contro le prime quattro della Bundes (Dortmund, Bayern, Mönchengladbach e Lipsia) in sette scontri diretti. Paura delle big?